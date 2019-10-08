何君堯：止暴制亂僅靠“禁蒙面法”不夠

中評社香港10月8日電／何君堯 立法會議員



止暴制亂不能只是一個口號，必須要落在實處。維護法治秩序，也不能只依賴警隊，必須充分發揮政府的作用。政府應總結經驗，迎難而上，以引用《緊急法》、實施《禁止蒙面規例》為契機，盡快推出一系列配套措施，加強執法，高效、公平和公正展開檢控，盡快平息暴亂，令香港回歸穩定。



十月一日國慶，筆者在北京參加國慶活動，為祖國的繁榮富強感到驕傲和自豪。轉過頭看香港發生的一系列畫面，令人無比痛心。香港不能再亂下去，止暴制亂不應成為空談。特區政府要拿出更大的勇氣和決心，務實果斷地採取行動。



特區政府正式宣佈，以《緊急法》方式訂立《禁止蒙面規例》，並已生效，做法值得肯定，是讓香港早日恢復秩序的必要之舉。但光有《禁止蒙面規例》並不足夠，特區政府必須推出系列法例及措施作配合，最重要的是，給予警方、司法機構明確指引和全面權力止暴制亂，加強執行力度，否則《禁止蒙面規例》只會是裝飾的“政治花瓶”。



依法懲治暴力刻不容緩



近日，暴力衝擊變本加厲，暴徒在港九新界多區縱火，大肆破壞，兇殘襲警，更引發開槍事件，造成不少警察和市民受傷，香港面目全非，市民身處恐懼之中。“東方之珠”還有天理王法？如不及時糾正，香港前途盡毀。無論是施襲的暴徒，還是幕後黑手，都必須依法嚴懲，絕對不容胡作非為。



面對亂象，特區政府不斷予以譴責，甚至多次發出“強烈譴責”，但沒有任何具體的對策，結果動亂蔓延，暴力升級。眼下，暴力混亂成為新常態，暴徒向警察投擲汽油彈、在馬路上縱火、打砸店舖、毆打不同意見市民每天在上演。特區政府是時候拿出勇氣和有效可行辦法止暴制亂！