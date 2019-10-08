暴徒亂港：內地旅客銳減　黃金周變寒冬周

黃金周市道慘淡（來源：大公報） 中評社香港10月8日電／暴亂持續“趕客”，十一黃金周並未有為香港百業帶來希望，過去一周訪港內地客銳減，比上年黃金周下跌56%，只得60.5萬人次。銅鑼灣一帶購物熱點，有化妝店商品雖以兩折促銷，半小時內依然不見一個拖篋客問津。藥房商會更指遊客區藥房生意最少減70%；化妝品同業協會亦指生意慘不忍睹，由八月起生意銳減30%，已經不願估計業內損失，形容情況令人沮喪。



銅鑼灣崇光百貨一帶購物勝地，莫說長假，連平日都水洩不通，但記者昨日實地觀察，化妝品店“卓悅”商品直減至兩折，依舊沒有客人進店購物，店員慨嘆“同上年邊有得比？今年十一暴動，人流、生意少一半！”長街一條，半小時內竟一個拖篋客都見不到。深圳旅客陳先生大喊無奈：“如果唔系買奶粉我真系懶得落來香港！咁大個銅鑼灣，一部自動櫃員機都無！全部畀人打爛曬，買少少嘢都咁麻煩！”



香港化妝品同業協會會長何紹忠表示，對於化妝品店來說，十一期間內地旅客是重要的收入來源，如今卻只能度過“十一寒冬周”。他又指，化妝品銷售額由七月的下降16%、八月下降30%，再至今，他已經不願估計，因為出來的數字實在令人沮喪。



黃金周旅客大減，根據入境處數字顯示，9月29日至10月6日，訪港入境旅客銳減，只錄得2642271人，較去年同期下跌31%，但立法會旅遊界議員姚思榮指出，該數字是入境總數，實際內地旅客減少了56.2%，過去一周僅得60.5萬人次，多個行業生意跌超過50至60%。姚思榮表示，內地旅客以往到港都為首飾店、名牌店等奢侈品店鋪帶來可觀收入，但今年暴徒破壞搞足整個黃金周，而且衝突往往在灣仔、旺角、銅鑼灣等旅遊旺區發生，導致奢侈品、首飾店生意大跌60%。



旺區酒店入住率僅20%



姚思榮又指，酒店的入住率總體只得50%，示威區內的更只剩20%入住率，與以往的總體入住率超過95%，甚至一房難求簡直是天差地別，更有酒店將原本近2000元一晚的酒店房降價至不需600元，希望就算虧損也提高入住率，可見行業慘況。



港九藥房商會理事長林偉民指，香港幾乎沒有生產力，旅遊業發展尤其重要，他稱，藥房生意下降70%，以往的“購物天堂”已經變成“死亡天堂”，“你唔怕畀人打死咪落來旅遊羅！”



林偉民嘆指已經收到很多行家店鋪倒閉的消息，他批評暴徒破壞港鐵、交通工具，令人出行困難，令大家生意難做。