人民日報：日本百萬噸核污水真要排入大海？

中評社北京10月8日電／ 自日本福島核電站2011年3月發生核洩漏事故後，國際社會上對於日本核安全的質疑聲不絕於耳。近日，日本前環境相原田義昭表示，應將福島核電站中的百萬噸核污水排入太平洋。這番言論引發國際社會的高度關注，讓日本核安全問題再一次成為國際焦點。



核污水存量超百萬噸



9月10 日，英國《獨立報》報道稱，福島第一核電站核污水儲存量現已超過100萬噸，儲罐群容量將在2020年達到極限，無法再容納多餘核污水。關於如何處理核污水，日本前環境相原田義昭在卸任前夕的新聞發布會上表示，日本未來將“不得不”把福島第一核電站中含有放射性物質的核污水直接排入太平洋。



隨後，日本內閣官房長官菅義偉在另一場新聞發布會回應道：“原田義昭的表述只是他的個人觀點。”負責運營福島第一核電站的東京電力公司負責人則稱，企業對此事無權自行決定，之後會按照政府發布的決策執行。



據《新西蘭先鋒報》報道，福島核電站的核污水是自2011年福島第一核電站發生核洩漏後用於控制反應堆溫度的冷卻水，其中帶有放射性元素。



關於核污水中的放射性元素含量也存在爭議。法新社9月10日報道稱，東京電力公司已對這些核污水進行了過濾，去除了鍶、銫等高放射性物質，剩下相對安全的氚。但路透社9月10日報道表示，去年東京電力公司迫於漁民質問的壓力，曾承認儲罐中的核廢水除了含有對人體影響較小的氚，還有其他放射性物質。



實際上，日本排放核廢水已經不是頭一回。2011年4月4日，東京電力公司就曾將福島第一核電站內含低濃度放射性物質的1.15萬噸污水排入大海。時任內閣官房長官的枝野幸男給出的回復是“別無選擇”。



據《亞洲時報》報道，東京多年來一直在研究核污水排放問題，但卻未作出任何官方承諾。處理核污水的方式除了排入大海，還包括蒸發後排入大氣、埋入地底深處等。不過據韓聯社報道，在處理核污水的多種方案中，排入大海的成本最低且最為便捷。

