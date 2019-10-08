江蘇連雲：過節期間加強＂四風＂問題監督檢查

（來源：中央紀委國家監委網站） 中評社北京10月8日電／中秋、國慶期間，江蘇省連雲港市連雲區紀委監委積極行動，加強宣傳，嚴格監督，嚴防“四風”抬頭反彈，督促全區黨員幹部嚴守政治紀律和政治規矩，營造風清氣正的過節氛圍。



重申紀律規矩，敲響“廉潔鐘”。重申“雙節”期間廉潔自律各項紀律規定，對公款送節禮、公款吃喝、濫發津貼補貼、公車私用等相關工作紀律作出嚴禁規定，並明確各級黨組織的主體責任和紀檢監察機關的監督責任，釋放執紀必嚴的強烈信號。



強化宣傳教育，綳緊“紀律弦”。通過發放廉潔過節倡議書，公布舉報電話、舉報郵箱等形式，營造廉潔過“雙節”的濃厚氛圍；利用“短信＋微信”平台，對廉潔自律有關規定進行廉政提醒，通過指尖上的“警鐘”，提醒黨員幹部過好“廉節”，把好“廉關”，築牢拒腐防變思想防線。



從嚴監督檢查，架好“高壓線”。區紀委監委成立明察暗訪小組，對發生在群眾身邊的“四風”問題進行監督檢查，對有令不行、有禁不止、頂風違紀的部門和個人，一經查實，嚴格按照相關規定給予嚴肅處理，切實達到“查處一個，警示一片”的效果。同時，在全區各政務微信、各單位宣傳欄、各廣場戶外大屏公開監督舉報電話，接受廣大黨員幹部及群眾監督，對群眾反映問題及時調查處理，及時予以反饋，做到有信必查、查必有果，使“四風”問題無處遁形。



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