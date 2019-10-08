研究顯示中國火電污染物排放量大幅下降

中評社北京10月8日電／中英學者7日在英國《自然·能源》雜誌上發表報告說，中國針對燃煤火電機組採取的超低排放改造措施已取得顯著成效。截至2017年底，所有類型火電機組產生的二氧化硫等污染物排放量大幅下降。



來自英國倫敦大學學院、劍橋大學以及中國生態環境部環境工程評估中心、北京化工大學、中國科學院數學與系統科學研究院等機構的學者聯合測算了中國燃煤火電機組超低排放改造的實施情況與減排效果。



據團隊介紹，他們借助大數據技術，分析了煙氣在線監測系統的高頻數據，構建了全新的排放清單模型，建立了中國電廠時（每小時）－空（排放源）高分辨率排放數據庫。



結果顯示，儘管中國發電量持續增長，但2017年所有類型火電機組的二氧化硫、氮氧化物和煙塵排放量較2014年均大幅下降，降幅分別為65%、60%和72%，即從221萬噸、311萬噸和52萬噸分別下降到77萬噸、126萬噸和14萬噸。團隊表示，這主要受益於執行嚴格的排放監控體系和有效的經濟激勵機制、實施核心超低排放技術的推廣與升級。



團隊還從燃料、地區和規模等多視角分析了超低排放改造的成功要素及未來潛力。其中，他們認為中國西部地區的火電機組仍有巨大減排潛能。



文章通訊作者、倫敦大學學院的米志付博士接受新華社記者採訪時說：“超低排放改造在火電行業成功實施意義重大，成功經驗有助推動大氣污染物排放的治理，這一研究成果也為此提供了有效的科學數據與技術支撐。”



（來源：新華社）