湖南益陽：開展中秋國慶期間作風建設交叉督查

（來源：中央紀委國家監委網站 ） 中評社北京10月8日電／“您好，我們是市紀委督查組，請提供一下你們單位今年的財務賬目和票據憑證。”近日，由湖南省益陽市桃江縣紀委一位常委帶隊的益陽市紀委第六督查組對資陽區人大機關進行了作風建設明察暗訪，檢查該機關是否存在違規用公款購買贈送月餅、違規發放津補貼、公款大吃大喝等問題。這是益陽市紀委監委在中秋、國慶期間開展作風建設交叉督查的一個縮影。



本次“兩節”期間作風建設專項督查時間從9月12日至10月7日。該市紀委監委結合當前開展的“不忘初心、牢記使命”主題教育，由市紀委監委黨風政風室成立6個督查組，對各區縣（市）開展交叉督查。此外，該市紀委監委第一至第五紀檢監察室按程序啟動片組協作聯動，組織所聯繫的派駐機構片組開展交叉督查，深入各地區各部門單位開展明察暗訪。



督查組通過查閱單位財務賬目、票據憑證、食堂賬册，調閱商場、賓館和飯店消費記錄和清單，抽查黨政機關公務用車和封存情況等，督查各單位貫徹落實中央八項規定精神和省委“約法三章”執行情況，查找是否存在違規收送紅包禮品禮金特別是名貴特產、違規發放津補貼、違規操辦婚喪喜慶事宜、公款旅遊、公款吃喝、公車私用、私車公養等“四風”問題。聚焦市委巡察特別是項目建設等專項巡察整改工作，查找職責職能落實不到位、行政審批效率低、推諉扯皮、各自為政、群眾“多頭跑”等問題。結合群眾身邊腐敗和作風問題專項治理工作，查找在教育醫療、環境保護、危房改造、農村低保、基礎設施建設等民生領域侵害群眾利益的問題。



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