許明財：王金平應好好想　國民黨怎栽培他

許明財。（中評社 黃文杰攝） 中評社新竹10月9日電（記者 黃文杰）距離大選剩下不到100天，2020是否有機會“藍天再現”？中國國民黨前新竹市長許明財接受中評社訪問表示，對於國民黨來說，團結很重要，但是團結很“貴”，因為要花很多精神去說服人，當然很貴，更要好好珍惜使用。



國民黨前主席朱立倫上午到新竹陪“立委”參選人鄭正鈐到香山區體驗手工米粉製作，接著拜訪新竹市議會，許明財受邀全程陪同，並接受中評社訪問。



前“立法院長”王金平為了參選2020，在各縣市成立金平之友會，新竹市部分頒發聘書給許明財，王金平是否會跟親民黨合作？代表親民黨參選2020？



許明財表示，上次成立王金平之友會，受邀禮貌到場出席，之後也沒有聯絡，研判王應該不會拿親民黨2020的“入場券”，拿到也沒有用，證明國民黨真的不團结。



他認為，王金平應該好好想想，國民黨怎樣栽培他，如果真的要代表親民黨參選，就公平競爭，國民黨真的要團结，團结很重要，但是團結很貴，要付出很多精神。



被問到鴻海創辦人郭台銘不選2020，但是現在動作頻頻，是否繼續威脅國民黨2020參選人韓國瑜？影響國民黨“國會”席次過半？



許明財說，大家都看清楚，郭台銘如果要獨立參選，當初就不要初選，事後也不應該任意批評國民黨，但是這些都過去了，剩下就是韓國瑜，要把“庶民精神”好好發揮，畢竟這麼多庶民在挺韓，告訴庶民台灣最欠缺是四維八德，道德很重要。



中評社採訪同時，朱立倫、鄭正鈐體驗新竹米粉製作，米粉要好吃，三成日曬、七成風乾，新竹九降風最有名，同樣是“風”，雙十慶典之後，國民黨是否再吹挺韓風潮？



許明財手指著上天，“就看老天怎麼做”，他認為“人”這個字，就是兩撇，就是道義，就是黨德、黨格。



被問到，不斷重申“團結很重要”、“團結很貴”，是否也意味有人真的不甩韓國瑜？國民黨整合還沒有完畢嗎？



許明財分析，就看國民黨高層是否還有私心，就好比當初應該是朱立倫選2020，但是“有人”不讓朱選，“團結很重要”，但是“團結很貴”。