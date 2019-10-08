陝西銅川通報4起扶貧領域形式主義官僚主義問題

（來源：中央紀委國家監委網站） 中評社北京10月8日電／ 1.銅川市耀州區孫原鎮寶鑒村扶貧互助資金協會理事長丁拴久工作失職失責問題。丁拴久作為村扶貧互助資金協會理事長，在協會管理工作中失職失責，導致寶鑒村互助資金財務記錄不規範，協會組織不健全，3戶非貧困戶會員未繳納會費，23戶17萬元借款逾期未收回，丁栓久負有直接領導責任。2019年6月，丁拴久受到黨內嚴重警告處分。



2.銅川市印台區陳爐鎮穆家莊村黨支部書記穆明正履職不力問題。2018年穆明正當選村黨支部書記後，未及時與上任班子溝通，對村集體合作社經營狀況、事務、財務等情況未主動督促交接，未及時采收村合作社成熟的中藥材，造成當年藥材絕收，產業扶貧資金浪費。2019年6月，穆明正受到黨內警告處分。



3.銅川市宜君縣雲夢鄉縣口村村委會主任梅改全弄虛作假問題。2018年8月，縣口村2戶村民申請購買避災安置房，縣口村村委會未按規定召開評議會，導致2戶村民違規享受安置房政策。梅改全在組織調查期間，不如實報告情況，弄虛作假，提供虛假會議記錄。2018年12月，梅改全受到黨內警告處分。



4.銅川市新區坡頭街道張溝村村委會委員、村文書賀德時失職失責問題。2016年11月，張溝村為貧困戶落實冬季取暖清潔能源補貼，賀德時在向貧困戶發放補貼券過程中丟失部分補貼券，致使11戶貧困戶未按規定標準足額享受國家惠民政策，造成不良影響。2019年6月，賀德時受到黨內警告處分。



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