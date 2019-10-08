印度接收首架飆風戰機　提升戰力

中評社香港10月8日電／正值印度空軍今天慶祝建軍87週年之際，印度國防部長辛赫抵達法國，準備為空軍接收首架飆風戰機，以提升戰力。



成立於1932年10月8日的印度空軍，上午在北方省加茲阿巴德興東空軍基地舉行成軍87週年大型慶祝活動，首次在空中展示向美國購買的阿帕契（Apache）攻擊直升機，及俄製蘇愷30MKI（Sukhoi-30MK）等其他戰機。



但最令人矚目的，還是印度國防部長辛赫已抵達法國，準備接收印度向法國採購36架飆風（Rafale）戰機中的第1架。



根據印度News 18報道，辛赫8日將在巴黎與法國總統馬克龍會面，隨後前往法國南部小鎮梅尼亞克（Merignac）接收首架飆風戰機。



中央社援引報道，印度國防部發言人說，在接收飆風戰機時，辛赫將與法國國防部長帕利主持印度教十勝節的傳統祈禱儀式Shastra Puja，祈禱後，辛赫將搭乘飆風戰機短暫升空。 這場祈禱儀式在十勝節有崇拜武器和武力的意義，而今天在印度也正好是十勝節最後一天，印度教徒家家戶戶今晚將進行祈禱儀式。



辛赫在抵達巴黎時說，偉大的法國是印度重要的戰略夥伴，他此行目的在擴大印、法間現有的戰略夥伴關係。法國因中國海軍軍力逐步擴張到地中海，正強化與印度戰略合作，對抗中國的海上軍事威脅。



面對中國已在中印邊境大量部署殲10C、殲-11等新型戰機，而巴基斯坦也在中國協助下換裝中巴合作的雷電戰機（JF-17，中國稱梟龍戰機），印度空軍急需淘汰老舊戰機，而飆風戰機就是印度空軍用來對抗中、巴而寄以厚望的新式戰機。



印度2016年9月以78.7億歐元向法國採購36架飆風戰機，儘管印法今天舉行首架飆風戰機接收儀式，但首批4架飆風戰機預計要到2020年5月才會飛抵印度，所有的飆風戰機將會到2022年9月前交貨。



印度空軍評估應付巴基斯坦和中國的威脅，需要42個戰機中隊，但目前只擁有30個中隊，且隨著米格21（MiG-21）、米格27（MiG-27）逐步退役，戰力在未來兩年將急速下降，準備再採購114架戰機替補。



此外，印度海軍對目前使用的米格29K（MiG-29K）艦載機並不滿意，也正計劃以150億美元採購艦載機供航空母艦使用。



印度空、海軍如此龐大訂單，讓法國積極向印度推銷更多空軍和海軍都可使用的飆風戰機，飆風戰機製造商達梭公司（Dassault Aviation）也表示願在“來印度製造”政策下與印度合作生產。 但達梭公司仍面臨美國、俄羅斯和瑞典飛機製造商競爭，印度空軍、海軍也尚未決定要採購那一款戰機。