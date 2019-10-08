研究顯示使用電子煙可能導致肺癌

（图片来源：网络） 中評社北京10月8日電／一項新研究發現，接觸電子煙的尼古丁煙霧可能引發肺癌。這一研究為電子煙危害增加新的證據。



美國紐約大學醫學院研究團隊7日在美國《國家科學院學報》上發表報告說，他們讓40只實驗鼠連續54周暴露在含尼古丁的電子煙煙霧中，結果有9只（22.5%）出現了肺癌。此外，有23只（57.5%）出現了膀胱增生，患癌風險增加。



傳統香煙中添加的硝酸鹽和亞硝酸鹽等化合物可發生亞硝化反應，將尼古丁轉化為亞硝胺物質，後者是一種致癌物。電子煙中這類化合物的水平比傳統香煙低95%，因此有宣傳稱其“更加安全”。然而，新研究發現，哺乳動物細胞自身含有的一種離子也可與尼古丁發生亞硝化反應，產生亞硝胺物質，從而導致肺癌和膀胱處的癌前期增生。



近年來美國青少年吸電子煙已達到“流行性級別”。據統計，2018年有超過360萬美國中學生吸電子煙，較2017年激增150萬。



電子煙主要由電池、加熱蒸發裝置和一個裝有煙液的煙管組成，可通過霧化手段將含有尼古丁的煙液變成蒸氣讓使用者吸入。世界衛生組織曾發布報告說，沒有充足證據表明電子煙有助於戒煙，吸煙者只有完全戒除尼古丁才能最大程度受益。



（來源：新華社）