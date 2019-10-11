社評：排除雜音，助力經貿磋商“開花結果”

資料圖 中評社香港10月11日電（評論員 彭念）應美方邀請，中共中央政治局委員、國務院副總理、中美全面經濟對話中方牽頭人劉鶴將於本月10日至11日率團訪問華盛頓，與美國貿易代表萊特希澤、財政部長姆努欽舉行新一輪中美經貿高級別磋商。



在本次經貿磋商啟動之前，美國總統特朗普曾公開表達出盡快達成協議的意願。白宮經濟顧問庫德洛日前也樂觀地估計，美中新一輪經貿磋商也許能獲致進展。為消除外界對美國試圖限制中國赴美上市企業的傳聞，他還特意重申美方“並未商討”將在美國掛牌交易的中國企業終止上市。



美國近期釋放的一系列積極信號表明其對於即將到來的經貿磋商充滿期待。有分析認為，特朗普目前正深陷“通烏門”事件，並面臨民主黨的彈劾。在此艱難時刻，特朗普急需要在貿易問題上打個“翻身仗”，以扭轉困境。這一說法不無道理。至少站在特朗普的視角來看，如能在貿易問題上取得進展，其就有資本來反擊民主黨的總統彈劾。



不過，我們也不應過分誇大總統彈劾對特朗普推動經貿談判的重要意義。畢竟，民主黨要想真正地通過彈劾“幹倒”特朗普難度很大。從目前來看，總統彈劾的主要目的就是給特朗普連任增添障礙，盡量削弱其支持度。因此，我們應客觀評估總統彈劾對經貿談判的作用，做到既堅守底線，又保持靈活度。



儘管此次經貿磋商呈現出良好的輿論氛圍，但也有不少雜音。比如，美國商務部本月7日就將八家中國科技企業和20個公安單位列入黑名單，指控它們捲入了新疆對穆斯林少數民族的侵犯人權行為。



分析人士認為，此舉將特朗普對中國的經濟戰推向了新的方向，標誌著美國首次將人權作為採取行動的理由。畢竟，美國此前制裁中國企業的理由都是國家安全。美國所關注的無非是強制技術轉讓、知識產權保護和產業補貼等，並不涉及人權問題。換言之，美國並沒有將貿易問題與人權問題掛鈎。



但是，在近期香港暴力抗議活動愈演愈烈的大背景下，美國國內，尤其是國會，開始瘋狂地炒作中國的人權問題，並給政府施加了越來越大的壓力。無論是香港問題，還是新疆問題，包括特朗普在內的美國高官都有不同程度的表態。這足以顯示人權問題對美國政府對華政策帶來的負面影響。可以預見，隨著香港和新疆問題的持續發酵，美國利用人權問題打壓中國的力度和頻率還會不斷加大。而貿易磋商無疑會受到干擾。



如果說此次美國商務部以人權為理由來制裁中國企業只是一個開端的話，那麼未來美國其他部門或將以同樣的理由來干擾經貿磋商，或者給中美經貿磋商營造不利的輿論氛圍。如此一來，貿易戰的前景恐怕又要黯淡起來。



為今之計，中美雙方都應努力排斥外在干擾，聚焦經貿磋商的本質。唯有如此，磋商才會取得實效，貿易協議才有可能達成。如若將人權問題與經貿磋商掛鈎，不僅無助於人權問題的解決，協議也將遙遙無期，最終受害的還是中美兩國民眾。