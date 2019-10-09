社評：中國在太平洋地區影響力不斷增強

中評社香港10月9日電（評論員 陳鴻斌）應李克強總理邀請，所羅門群島總理索加瓦雷於10月8日開始訪華，並將出席北京世界園藝博覽會閉幕式。而所羅門群島於上月16日剛與台灣“斷交”，於9月21日與中國建立了外交關係。這是中國在太平洋地區影響力不斷增強的一個重要標誌。



近年來，為了抗衡中國在南太平洋地區影響力的擴大，美國聯手日本以及一貫對該地區擁有強大影響力的澳大利亞，力圖阻止中國與太平洋島國發展關係，同時也為支撐已呈風雨飄搖的台灣與部分太平洋島國的關係。在今年9月中旬以前，在台灣所剩無幾的“建交國”中，太平洋島國就占到6個之多。



在所羅門群島於9月16日宣布與台灣斷交後，次日美國務院發言人就對此表態：所羅門群島決定結束與台灣的“外交關係，”中方持續壓縮台灣的國際活動空間及改變兩岸現狀，美對此深感失望。另外發言人還危言聳聽：“中國此舉不利於該地區的穩定，是有害的。台灣維持與相關國家的‘外交關係’將有利於確保台灣的國際活動空間，有助於該地區的和平與穩定。美國支持兩岸關係維持現狀。”美國副總統彭斯則惱羞成怒，斷然取消了原定在所羅門群島總理索加瓦雷出席聯大會議期間與其的會晤，因為前不久彭斯曾特意致電索加瓦雷，竭力阻止這一變動。此前，蓬佩奧國務卿曾於8月5日到訪密克羅尼西亞，成為首位訪問該國的美國國務卿，並在那裡集體會見了密克羅尼西亞聯邦、馬紹爾群島和帕勞領導人。其間蓬佩奧宣布，美國計劃同3個太平洋島國就延長國家安全協議進行談判，全力勸說這些國家與台灣“維持現狀。”



今年5月，特朗普總統曾在白宮同時接待上述三國總統，這是三國領導人第一次共同訪問白宮。會後特朗普與三國總統“共同重申，印太地區的自由、開放和繁榮關係到其共同利益。”由此可見，美國在竭盡全力阻止中國發展與太平洋島國關係。但這一努力並未奏效，就在所羅門群島與台灣斷交4天後，基裡巴斯又緊接著宣布與台灣“斷交”，這很可能還不是“句號”，美國對此的失望之情是無法掩飾的。



幾乎在蓬佩奧訪問的同時，日本前外相河野太郎在今年8月也上旬訪問了四個南太平洋島國，這是日本外相時隔32年再次訪問南太平洋國家。《讀賣新聞》聲稱，“河野外相之所以再次訪問太平洋島國，是因為日本對中國在該地區增強影響力充滿了危機感。”河野太郎那次訪問了斐濟、帕勞、密克羅尼西亞和馬紹爾群島四個國家。這些國家處於從印度洋、南海通往太平洋的海上交通線的要衝位置。《讀賣新聞》點出了此行的目的：中國正在對處於海上交通線上的太平洋島國施加更大影響力，在此背景下，日本當然不能熟視無睹。



為深化與太平洋島國的關係，日本政府於今年5月制定了《今後對太平洋島國政策的方向性》文件，提出了跨部門援助當地機場、港口、通信等基礎設施建設的方針。



另外，今年6月初澳大利亞總理莫裡森也訪問了所羅門群島，這是莫裡森5月贏得大選之後首次出訪，也是自2008年以來該國總理首次訪問所羅門，其間澳大利亞政府還向對方提供了2.5億澳元的援助。此前澳大利亞政府還逼迫所羅門群島廢棄由華為公司為其鋪設連接該國與澳大利亞的光纜合同。美日澳國如此“不謀而合”，其針對性是不言而喻的。



在所羅門群島宣布與台灣“斷交”兩天前，台灣“外長”吳釗燮在接受《產經新聞》採訪時還如此對美日澳三國“敲警鐘”：如果所羅門群島與台灣“斷交”轉而與中國（大陸）建交的話，則美日澳全力推動的印太戰略將遭受“重大挫折！”因為所羅門群島是與台灣“建交”的6個太平洋島國中人口最多的國家，台灣對失去這一重要夥伴深感恐懼。為此，台灣還特意邀請該國外長於本月8—12日訪台，並再提供850萬美元援助，希望能使該國政府回心轉意，但這顯然是徒勞的。



為了全力拼凑“對華包圍圈”，日本多年來一直在竭力加強與太平洋島國的關係。例如去年5月18—19日在福島縣磐城市舉行了太平洋島國峰會，而此前李克強總理剛剛結束了對日本的訪問。



日本與太平洋島國的關係始於一個世紀前。早在第一次世界大戰期間，日本便先後占領了馬紹爾群島和帕勞。二戰中日本又相繼占領了巴布亞新幾內亞、庫克群島和密克羅尼西亞群島等，二戰後日本還對密克羅尼西亞實施了托管。南太平洋各國在相繼取得獨立後，作為經濟大國的日本在各國興建了港口和公路等基礎設施，從這些國家進口水產品和礦產品。日本人飯桌上少不了的生魚片，其原料即金槍魚就有40%來自這些國家，而巴布亞新幾內亞出口的液化天然氣，一半也是輸往日本。即便從安全角度看，反導試驗就在馬紹爾群島舉行，日本對此高度重視是很自然的。



日本與太平洋島國峰會始於1997年，每三年一屆，去年已是第8屆。加上澳大利亞和新西蘭，原先的與會國為16個，去年又增加了法屬波利尼西亞和新喀裡多尼亞，達到18個。當年設立這一峰會的目的是為日本“入常”拉票。儘管這些島嶼國家人口都非常稀少，除了巴布亞新幾內亞以外，都不到100萬人口，其中有7個國家還不到10萬人。但即便國家再小，在聯合國也是一票，所以當年日本為此是花了本錢的。



更為重要的是，這些太平洋島嶼國家中，此前有6個與台灣建有所謂“外交關係”。而隨著台灣當局拒不承認“九二共識”這一重要原則，蔡英文上任3年來已先後有5個國家與台灣斷絕了“外交關係”，此前僅剩17個國家，因此這6個國家對台灣當局來說就相當重要。日本出於其核心國家利益考慮，在這一問題上與台灣是完全一致的，維持這些國家與台灣的既有關係，也就成為日本不便明說的目的，這是日本抗衡中國的重要籌碼。



安倍在那次峰會的主旨演講中表示：日本將不遺餘力地幫助各國提升包括執法能力在內的“保護海洋”能力。此舉是為了制約中國的海洋活動。因為雖然這些國家的面積都非常狹小，但若算上200海里的專屬經濟區，則都具有相當的面積，從而構成了從美國到東南亞這條太平洋航線的重要組成部分。對日本而言，對遏制中國進軍海洋的勢頭來說，這無疑是重要的“同盟軍”。



因此，安倍理所當然要將“自由和開放的印太戰略”塞入領導人宣言中。實際上，各國領導人對安倍這一做法的目的是心知肚明的，其中有些國家與中國的關係也相當不錯，因此對加入這一內容是有抵觸的。據安倍身邊人士透露，雖然最後這一戰略載入了領導人宣言中，但在他們看來，實際上中國與這些國家在相互走近。



近年來隨著“一帶一路”倡議的實施，中國與太平洋島國的關係也明顯加強，中國在全力協助這些國家開展相關的基礎設施建設，例如建設港口等。另外，中資企業也相繼在這些國家投資，中國遊客也不斷前往這些國家旅遊觀光。在美日澳看來，中國此舉實際上不無挖台灣墻角的目的，以便打壓台灣的“國際空間”。所以，雖然面臨嚴重的財政困難，但日本政府仍竭盡全力“致力於高質量的基礎設施建設”，確保這些國家實現自立而可持續的發展，包括協助這些國家提升海岸警備隊能力，幫助這些國家培養人才。



有些日本官方不便說的話，媒體便毛遂自薦予以幫忙。例如《讀賣新聞》便在社論中提出，日本和美國共同推進的“自由和開放的印太戰略”，強調的是尊重法律和市場經濟，是為了促進該地區的穩定和繁榮，有必要將這一戰略在南太平洋地區推廣。



該社論還惡意誹謗中國，指責中國在該地區的援助項目對投入資金額度和實施條件都缺乏透明度，甚至還超越當地的需求導致基礎設施能力“過剩”，由此使相關國家背上沉重的財政包袱。另外，該社論還批評中國遊客的蜂擁而至導致當地環境受到壓力。因此，該社論最後呼籲日本政府在關注中國上述動向的同時，出台有利於南太平洋島國發展的有效的援助政策。



帕勞總統在去年的峰會期間接受《日本經濟新聞》採訪時便直言不諱地表示，該國雖然因“與台灣共享自由和許多價值觀”而與台灣擁有“外交關係”，但目前中國在帕勞的影響力也在不斷加強。為了確保經濟獨立“不受到中國影響”，非常希望日本能伸出援手。日本你有能耐就掏錢吧。如果不能滿足要求的話，則到時別謂“言之不預”也。



在所羅門群島宣布與台灣“斷交”後，《產經新聞》於本月19日發表社論，呼籲“警惕中國通過此舉進入太平洋，”並指責中國在“露骨地擠壓台灣的國際空間。”因為中國進入太平洋不僅對台灣維持與太平洋島國的關係形成巨大壓力，也同時對印太地區的安全構成“嚴峻挑戰。”為了防範中國在該地區繼續坐大，日本必須加強與美國和澳大利亞的聯手。《讀賣新聞》也於24日發表題為“必須警惕中國在南太平洋擴大影響力”的社論，指責由於中國進入太平洋，導致了該地區的“局勢緊張，”因此日本應聯手美國和澳大利亞加強與太平洋島國的關係。



儘管美日澳三國使出渾身解數，也未能為維持台灣與太平洋島國關係助上一臂之力，太平洋島國與中國進一步增強關係的趨勢是不可阻擋的。台灣與剩下的太平洋島國的關係也是岌岌可危，處於風雨飄搖之中，美日澳再如何勉力支撐，也注定是徒勞的。