楊志良列白色聯盟不分區　呼喚郭台銘加入

中評社台北10月8日電／白色聯盟今天公布首波不分區“立委”名單，前“衛生署長”楊志良名列其中。楊志良表示，小黨一定要團結才能產生力量，否則都是無聲無息；他們的理念就是“中華民國”派，呼籲鴻海創辦人郭台銘來投奔。



中央社報道，不以執政為目的、永遠監督執政黨，瞄準“立委”選舉的白色聯盟今天召開記者會，公布首波不分區“立委”名單，分別是白色聯盟執行長吳萼洋、楊志良、前司法改革“國是會議”委員張靜，以及作家李敖非婚生女李文。



楊志良表示，小黨力量分散的結果，最後是讓國民兩大黨輪流擺爛，小黨一定要團結才能產生力量，否則到最後都是無聲無息。



楊志良隨後拿出當年郭台銘以新台幣500萬元標下的手提包，他指出，這個手提包當年被標500萬元，他再加50萬元，總共550萬元捐給健保基金。為國家、為社會願意用心的首富真的不多，政黨聯盟的理念就是“中華民國”派，他在此呼喚郭台銘，有機會過來聊聊，這裡才是郭台銘適合的地方。



他指出，郭台銘公開講自己是“中華民國”派，郭台銘一個月前曾邀請他到家中懇談，郭台銘愛“中華民國”，就算不選“總統”也一定要為“中華民國”做些事情。所以他呼籲郭台銘：“既然要下架蔡政府，又愛‘中華民國′，但國民黨又不愛你，所以就投奔我們這裡吧。”



白色聯盟新聞發言人林睿康表示，目前只是公布首波不分區“立委”名單，還會再尋找各界人才，將陸續公布。白色聯盟也會提名區域“立委”參選人，目前正在全台灣尋覓人選，不一定集中在台北市，會檢視上次“立委”的投票情況，找尋第三勢力有發展性的選區。

