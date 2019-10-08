韓慶祥：中國道路實踐特質具有世界意義

中評社北京10月8日電／如果要總結新中國70年發展的歷史經驗，總結中國共產黨執政70年的歷史經驗，從哲學上說，歸根到底，就是我們找到了一條立足中國國情、解決中國問題、創造中國奇跡、促進中國成功的“中國道路”。



道路開創的內在邏輯



中國道路不是一下子就冒出來呈現在我們面前的，這條道路的開創，具有歷史邏輯、理論邏輯和實踐邏輯。



中國道路的開創具有歷史邏輯。習近平總書記所講的“四個走出來”，實際上講的就是中國道路開創的歷史邏輯。中國道路的開創具有理論邏輯。從根本上來說，馬克思主義發展史，本質上就是對道路問題探尋的歷史。



科學社會主義對空想社會主義的批判和超越，本質上就是從尋求實現理想目標的正確道路開始的。馬克思在晚年從理論上集中思考研究的根本問題，就是對東方社會發展道路的探索。列寧晚年的理論與實踐，在根本上就是集中探索小農經濟占優勢的俄國向社會主義過渡的道路問題。他指出，世界各個民族都要走向社會主義，但“走法”不一樣。這裡的“走法”，就是道路問題。當代中國馬克思主義、21世紀馬克思主義依然把道路問題看作核心問題或根本問題。習近平總書記強調：道路問題，是關乎我們黨的事業興衰成敗的第一位問題。道路就是黨的生命，道路決定命運。



中國道路的開創具有實踐邏輯。馬克思主義中國化的實質，就是馬克思主義基本原理與中國實際相結合，就是注重中國實際和中國實踐。在馬克思主義基本原理與中國實際相結合的歷程中，核心問題都是道路問題。無論是新民主主義時期，馬克思主義基本原理與中國革命實際的第一次相結合，還是1956年毛澤東所講的馬克思主義基本原理與中國實際的第二次結合，抑或是改革開放新時期。當今，中國特色社會主義進入新時代，馬克思主義基本原理還要與新時代的中國實際和中國實踐相結合，這種結合的核心問題，就是探尋實現中華民族強起來的道路。