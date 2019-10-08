新日美貿易協議7日簽署　專家稱“對日不利”

NHK報道截圖 中評社北京10月8日電／當地時間7日，日駐美大使杉山晉輔和美國通商代表部代表羅伯特·萊特希澤在白宮正式簽署一份新的貿易協議。日媒稱，美方希望這項協議能在2020年1月1日生效，協議的內容包括要求日本降低對美農產品的關稅等。



據日本廣播協會（NHK）8日報道，日美兩國於當地時間7日下午在白宮正式簽署了一份新的貿易協議。該協議由日本駐美大使杉山晉輔和美國通商代表部代表羅伯特·萊特希澤簽署，特朗普也參加了這次簽字儀式，並在會上發言。



特朗普在儀式上說：“這項協議將大幅削減美國的貿易赤字，為經濟增長帶來最好的機會。對農民和牧場主來說，這是一個很大的轉折點。”



在新協議中，日本將在不超過跨太平洋夥伴關係協定（TPP）的範圍內開放農產品市場，降低從美國進口的牛肉、豬肉等關稅。



據《朝日新聞》報道，美國貿易專家米雷亞·索利斯則稱這項新協議“對日本不利”。因為它並沒有顯示美國會取消對日產汽車和汽車零部件的關稅。美國也沒有確切保證未來是否會發動對日產車的追加關稅。



NHK稱，日本政府將在下周向國會提交要求批准該協議的議案，在此基礎上，美方希望這項協議能在2020年1月1日生效。對此，日本經濟再生相茂木敏充也在7日對記者團表示：“（協議）早期生效比什麼都重要。”



（來源：環球網）