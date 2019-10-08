被點名韓國瑜副手人選　朱立倫：做好輔選角色

中評社台北10月8日電／國民黨“總統”參選人韓國瑜副手人選尚未出爐，有人點名前新北市長朱立倫，對此，朱立倫今天表示，他將全力輔選，“成功不必在我，但一定有我。”



中央社報道，朱立倫今天到新竹市，與國民黨新竹市“立委”參選人鄭正鈐共同體驗製作米粉，隨後轉往新竹市議會拜訪議長許修睿。



面對媒體詢問是否擔任韓國瑜副手人選，對此，朱立倫表示，過去已強調多次，無論在“立委”、或“總統”選戰，他都會努力幫同黨參選人全力加油，做好輔選角色。



朱立倫說，大家是助選員、啦啦隊，雖不是主角，但也要做好各自的角色，且不一定要站在舞台中間，能在台下為參選人努力加油，就是很好的角色。



媒體詢問韓國瑜最近選戰狀況。朱立倫表示，在前一段時間，戰略上可能還未穩定，但一定要穩住、且按部就班。其次，打破在同溫層取暖，多交朋友，才能爭取更多支持。



他說，大家都知道，很少人可以打敗國民黨，但國民黨都是被自己打敗，要了解到“不是同志也是朋友”，朋友越多越好，不要樹立敵人，而是要化敵為友。



朱立倫也談到新竹市選情，他表示，竹市有關鍵性影響力，且桃竹苗是三位一體，鄭正鈐在關鍵席次，若能勝選也代表桃竹苗區能贏。鄭正鈐說，竹市共有5人參選，他會努力爭取支持。



媒體問，新北市今年不辦“國慶“升旗典禮。朱立倫說，新北市每年元旦都有辦升旗典禮，且各處都懸掛“國旗”，算是全台灣懸掛“國旗”最多的城市，而慶祝“國慶“有各種方式。