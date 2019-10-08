無人平台技術影響世界軍事變革潮流

中評社北京10月8日電／在10月1日國慶閱兵中，出現了3個無人作戰方隊。



近年來，空中飛翔的無人機，地面上的偵察無人車，水面反恐的無人艇，水下掃雷、偵察的無人潛航器，迅速發展的新型無人技術成為兵器技術的一顆新星。



在現代軍事中，無人技術的發展呈現什麼趨勢？將帶來什麼樣的變化？記者就此採訪了中國兵器工業集團中國北方車輛研究所兵器地面無人平台研發中心副研究員蔣雲峰。



無人平台在現代軍事行動中占比升高



蔣雲峰告訴記者，無人技術是高技術領域中多學科交叉的技術結晶，包括機械、微電子、光電子、納米、微機電、計算機、新材料、新動力及航天等高新技術，集中了當今科學技術的許多尖端成果。



無人技術的發展起源於軍事需要。自20世紀80年代開始，無人技術就在軍事上得到應用，21世紀初開始發揮重要作用，2005年就有軍事學家驚呼“無人戰爭時代已經到來”。



蔣雲峰說，按照基本技術特征，一般可將無人平台分為五種：無人機、無人車、無人艇、無人潛航器、機器人。前四種相對好理解，就是在天上飛的、地上跑的、水面滑的、水下游的。機器人的界定則比較模糊。在一般的概念中，它是指外形像人的雙足式無人平台。但一些安裝有機械臂的無人車、工廠製造設備，如排爆機器人、焊接機器人，甚至家居用的掃地機器人也出現了。



隨著越野機動的需要，無人平台正在出現一些新穎的行駛方式，比如幾對輪子、履帶的組合，旋轉的機械杆、金屬片，輪子和杆組合的搖臂輪等。無人車和仿生機器人的界限因此變得模糊，目前研究者們更多是用“地面移動無人平台”來稱呼它們。