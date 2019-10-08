諾貝爾醫學獎揭曉　A股抗癌藥概念迎風口

中評社北京10月8日電／10月7日，2019年諾貝爾生理學或醫學獎揭曉獲獎名單：威廉·凱林（WilliamG.KaelinJr），彼得·拉特克利夫（SirPeterJ.Ratcliffe）以及格雷格·塞門扎（GreggL.Semenza）獲得這一獎項。獲獎理由為發現了細胞如何感知以及對氧氣供應的適應性。他們將分享900萬瑞典克朗獎金（約合653萬人民幣）。



資本市場對諾貝爾獎尤為關注，以往諾貝爾獎題材在A股市場均有不錯表現。



其中最為矚目的當屬2015年，發現青蒿素的中國女科學家屠呦呦登頂諾貝爾生理學或醫學獎，隨後A股概念股表現優異，複星醫藥、昆藥集團、華潤雙鶴、新和成、白雲山、浙江醫藥等個股齊齊漲停。



今年最新披露諾貝爾醫學獎，三位科學家通過發現了細胞如何感知以及對氧氣供應的適應性，為治療癌症發現了新靶點。



據介紹，通過揭示生物氧氣感知通路，不僅在基礎科學上有其價值，還有望帶來創新的療法。比如倘若能通過調控HIF－1通路，促進紅細胞的生成，就有望治療貧血。而干擾HIF－1的降解，則能促進血管生成，治療循環不良。另一方面，由於腫瘤的生成離不開新生血管，如果能降解HIF－1α或相關蛋白（如HIF－2α），就有望對抗惡性腫瘤。目前，已有類似的療法進入了早期臨床試驗階段。

