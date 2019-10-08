中國駐朝使館舉行慶祝中朝建交70週年招待會

中評社北京10月8日電／中國駐朝鮮大使李進軍7日晚在中國駐朝鮮大使館內舉行招待會，隆重慶祝中朝建交70週年，朝鮮內閣副總理李龍男和朝鮮黨政軍幹部等受邀參加了當晚的慶祝活動。



新華社報道，李進軍在致辭時說，中朝傳統友誼是兩黨、兩國、兩國人民共同的寶貴財富。朝鮮是最早承認並與新中國建交的國家之一，也是第一個與新中國建交的亞洲國家。70年來，中朝關係歷經考驗，不斷得到鞏固發展。



李進軍說，中朝兩國不僅是好鄰居，更是好朋友、好同志。新時期新形勢下，中朝關係正站在新的歷史起點上。維護好、鞏固好、發展好中朝關係，始終是中國黨和政府堅定不移的方針。中方願與朝方攜手前進，進一步加強雙方各領域交流合作，切實把兩國最高領導人重要共識落到實處，共同開創中朝關係下一個更加美好的70年，為地區和世界和平穩定、發展繁榮作出更大貢獻。



李龍男在致辭中說，朝中兩國建立外交關係是兩國關係史上劃時代的事件。70年來，兩國關係經受住了國際風雲變幻的種種考驗，按照兩國人民的共同利益，不斷得到鞏固和發展。朝中友誼是兩國人民共同的寶貴財富和戰略選擇，朝方將按照朝中兩國最高領導人達成的重要共識，同中方一道，在各領域擴大交流與合作，為更好造福兩國人民作出積極努力。



李龍男說，朝方對中國人民取得的巨大發展成就感到由衷高興，並堅信中國人民在實現中華民族偉大復興的中國夢的征程中必將取得勝利。



中華人民共和國和朝鮮民主主義人民共和國於1949年10月6日正式建立外交關係。6日晚，朝鮮對外文化聯絡委員會和朝中友好協會在平壤人民文化宮舉行招待會，隆重慶祝朝中建交70週年。