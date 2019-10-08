伊拉克總統呼籲全國對話避免抗議升級

中評社北京10月8日電／伊拉克總統薩利赫7日呼籲與示威者舉行全國包容性對話，避免抗議活動進一步升級。



新華社報道，薩利赫當日對全國民眾發表講話，呼籲示威者在國家框架內參加建設性和真誠的對話，確保向民眾通報改革進程，與各城市青年舉行直接和日常會晤。他呼籲保持克制，避免抗議活動進一步升級，防止外來勢力干預。



薩利赫表示，伊拉克尊重民眾權利、自由和憲法，任何對和平示威者、安全部隊和媒體工作者的襲擊都是不能接受的。他要求調查過去幾天發生的暴力衝突。



當天，伊拉克政府批准了一攬子改革方案，包括為低收入群體建造數千套補貼住房、為失業者提供津貼、為青年提供培訓和貸款等。



薩利赫說，他支持政府基礎性的部委改組以改善政府服務，激活政府機制。



伊拉克內政部最新數字顯示，連日來伊拉克多地示威抗議活動引發的暴力衝突導致104人死亡、6107人受傷。伊聯合行動指揮部發言人拉蘇爾7日發表聲明說，在經過幾天的衝突後，示威活動當日得以緩解，局勢已得到控制。



自1日起，伊拉克多地爆發示威，抗議政府腐敗、服務不力及高失業率。除首都巴格達外，示威抗議活動蔓延至濟加爾省、瓦西特省、穆薩納省、納傑夫省和巴士拉省等伊拉克中部和南部省份。