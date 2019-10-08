日建商高雄蓋飯店　韓：巨人崛起會轟動全球

韓國瑜8日下午會見在高雄投資興建飯店的日本大和房屋株式會社執行董事片岡幸和。（中評社 高易伸攝） 中評社高雄10月8日電（記者 高易伸）代表中國國民黨參選2020的高雄市長韓國瑜8日下午會見在高雄投資興建飯店的日本大和房屋株式會社執行董事片岡幸和時表示，高雄在經濟上是沉睡的巨人，一旦崛起一定會震撼台灣、轟動全球。這一年來已經吸引海內外非常多人的目光。我們有信心對高雄的投資，一定會帶來豐收結果。



日商大和房屋集團看好高雄發展，確定斥資60億元興建高級飯店及住宅，預定明年動工、2023年開業營運，市長韓國瑜8日會見該公司執行董事片岡幸和等一行，他說，高雄積極招商引資、友善投資環境，他感謝大和房屋看好投資高雄，也盼與企業成為好友，歡迎更多廠商到高雄開發，攜手合作共創繁榮。



大和房屋今年3月買下中山二路、林森四路口的精華土地，基地面積約5，125平方公尺，並投入鉅資60億元，計劃興建21層日系高級飯店及29層集合住宅，採為表達對該投資案的重視，特派高層執行董事片岡幸和率團來台拜訪，向韓市長所帶領的市府團隊致意，感謝展現高度行政效率。



韓國瑜表示，高雄是經濟上沈睡的巨人，一旦崛起便會震撼臺灣，近一年來已吸引海內外目光，他有信心大和房屋這次的投資會帶來豐收的結果，期盼繼續看好高雄，未來有更多合作可能和機會，市府積極營造友善的環境，有任何困難定會竭盡全力協助解決問題，請廠商千萬不要客氣。



韓國瑜說，市府致力於縮短行政作業程序，未來申請案件透過線上系統，即可清楚掌握案件進度、多久時間內可以完成；團隊認為可與企業並肩成長，而非高高在上的管理方式，期待政府和企業成為好朋友，一起創造城市經濟繁榮，在和睦的氣氛下攜手合作，歡迎更多廠商到高雄開發投資。



今年8月初廠商已將本案建築設計圖說提送市府，經都發局加速完成都市設計審議於9月17日審核通過，大幅減少時間成本，工務局後續協助完成建照申請，全案盼能於明年初如期開工，2023年完工營運，約可創造300個就業機會。片岡幸和也表達未來繼續開發合作的期待，盼在高雄成長茁壯。



大和房屋創立於1955年，事業以獨棟住宅為中心，並拓展至租賃住宅、住宅大樓、商業設施、事業設施（如物流設施、醫療、照護設施等）等領域，進行多方位之積極經營。此外，不單只是新建住宅，該公司亦積極推動住宅翻修相關業務，是日本國內在住宅、建設、不動產公司業界營業額排名第一之企業。



