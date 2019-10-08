泰國過半人口參與過賭博　年紀最小7歲

中評社香港10月8日電／調查顯示，全泰國有逾半的人口多少曾參與過賭博，今年約70萬泰國人首次參與賭博，其中年紀最小的才7歲。而最多人參與的賭博是購買政府發行的樂透彩，其次是地下樂透彩。



曼谷郵報報道，賭博研究中心主任努諾表示，中心從2017年開始研究泰國人的賭博行為，以今年為例，有大約佔全國人口57%、3042萬泰國人多少曾參與過賭博。努諾指出，調查亦發現今年有70萬的泰國人首次參與賭博，其中年紀最小的才7歲。



不過報道中未指出7歲小朋友參與何種賭博，以及賭注大小。



中央社援引報道，調查發現，3042萬人中有73萬3000人為15到18歲的青少年，305萬人是19歲到25歲，330萬人逾65歲；最多人參與的賭博行為是購買政府發行的樂透彩，其餘是地下樂透彩和足球賭博。



努諾表示，足球賭博一年的賭注約1600億泰銖，地下樂透彩約1530億泰銖，政府樂透彩約1500億泰銖。 努諾認為，政府每年大約印製1億張樂透彩券，遠多於全泰國人口，會養成泰國人賭博的習慣。她呼籲政府重視賭博對社會造成的長遠傷害。



泰國健康促進協會經理素佩達表示，賭博的管道應受嚴格管制。協會也呼籲政府採取措施遏止賭博行為，並協助賭博上癮者戒癮。