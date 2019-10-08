四季度“六穩”加力　一攬子新政待發

中評社北京10月8日電／時至四季度，被放在更為突出位置的“六穩”將啟動一攬子新舉措。整體而言，將錨定高質量發展，更為強調精准施策，逆周期調節將進一步加碼：財政政策將切實落實減稅降費措施，並加快發行使用地方政府專項債券；貨幣政策則將保持穩健基調並適時預調微調，加大金融對實體經濟特別是小微企業的支持力度。著力擴大有效投資補短板、促進消費提質擴容，將成為下一步新政的發力重點。



今年上半年，我國經濟延續總體平穩、穩中有進態勢。9月4日召開的國務院常務會議對下一步經濟工作作出部署，明確把做好“六穩”工作放在更加突出位置，圍繞辦好自己的事，用好逆周期調節政策工具，在落實好已出台政策基礎上，梳理重點領域關鍵問題精准施策。



當前，新一輪的“六穩”施策路徑圖已經浮現，穩投資、促消費等方面一攬子新政蓄勢待發。



國家發改委副主任、國家統計局局長寧吉喆9月6日表示，下一步加大力度做好“六穩”工作，將重點推進四方面任務：加大逆周期調節力度，保持經濟運行在合理區間；擴大居民消費和有效投資，促進形成強大國內市場；推動高質量發展，建設現代化經濟體系；加快改革步伐，優化營商環境。



寧吉喆在9月24日召開的新聞發布會上進一步透露，在帶動有效投資方面，提前下達明年的專項債券部分新增額度，適當降低基礎設施等項目的最低資本金比例，多措並舉激發民間投資的活力，加快項目建設的步伐和進度，加強項目儲備工作，形成開工一批、建設一批、儲備一批，三個“輪子”一起轉，合理擴大有效投資等。



在著力促進消費提質擴容方面，他指出，要促進消費更新升級，積極推動汽車、家電、電子消費品以舊換新。

