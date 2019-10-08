連署書規定不清　藍委拍桌與蘇貞昌對罵

蘇貞昌與“中選會主委”李進勇（右）。（中評社 倪鴻祥攝） 中評社台北10月8日電（記者 倪鴻祥）中國國民黨“立委”馬文君今天下午在“立法院”以呂秀蓮開記者會批評大選連署書審查過嚴一事提出質詢，但“中選會主委”李進勇詢答避重就輕令馬不滿，她擔心現在在連署書上動手腳，下一次就在選票上動手腳。蘇貞昌頻頻為李護航，指責馬沒在聽講，讓馬文君當場暴怒，拍桌與蘇對罵。



“立法院”院會今天下午針對“行政院長”蘇貞昌施政總質詢，馬文君質詢時指出，“中選會”是否規定，人民若填連署書，共有10個地方要注意，否則通通無效，包括名字正副“總統”參選人名字要上下書寫而非左右書寫，身份證正面影本只能貼上，不可圓角或裁切，戶籍地址寫簡體字無效、連署書不可塗改或用立可白修正、連署人不可簽名又蓋章等。



“中選會主委”李進勇表示，馬文君提的問題，大概就是呂秀蓮開記者會質疑的內容，這中間有誤會。



馬文君質疑李進勇回答避重就輕，一直追問連署人是不是不能簽名又蓋章，因為她剛唸了幾個都沒在聽。蘇貞昌此時插話說李進勇說話妳都沒在聽。



馬文君怒嗆蘇貞昌，指李進勇一定已經知道呂秀蓮開記者會的內容卻回答不出來。蘇貞昌此時插話“妳胡扯，妳亂講一通”，馬文君回嗆“哪裡亂講？”她全唸了一遍，蘇還在幫李講話，到底簽名又蓋章有沒有效？



李進勇表示，簽名與蓋章有同樣有效力，如果同時簽名蓋章，具體情況要看章怎麼蓋的，這要看個別案件。



馬文君強調，呂秀蓮、彭百顯都是民進黨的前輩，今天李進勇一個連署書有效與否都答不出來，這是什麼說法？



蘇貞昌再度插話阻撓提問，馬文君突然怒拍桌子“你怎麼樣，現在是我質詢的權利”，馬、蘇兩人吵成一團。



李進勇後來表示，連署書是很嚴謹的事，事關大選，不要誤導。馬文君說，就是因為事關大選，所以出這麼嚴苛的條件，今天條件設限這麼多，今天可以對連署書下手、下次可以對選票下手，接下來對公民權下手。