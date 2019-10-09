顏政德：郭台銘挺韓目前看來還有困難

顏政德。（中評社 黃文杰攝） 中評社新竹10月9日電（記者 黃文杰）針對馬英九與鴻海創辦人郭台銘公開場合“愛的抱抱”，中國國民黨新竹市議員顏政德接受中評社訪問表示，政治是一時，朋友是永遠，馬郭是真情擁抱，但抱不抱不是重點，因為真心的好朋友不是靠擁抱來證明。兩位真正挺“中華民國”的人，用真情交朋友，那種擁抱是真心誠意，但是要郭因此去挺國民黨2020參選人韓國瑜，目前看起來，還是有困難。



顏政德，廈門大學經濟學院金融博士候選人、淡江大學管理科學研究所碩士，曾任宏碁電腦主任、鴻海精密工業課長、新竹市武陵里里長、新竹市北區調解委員會委員、新竹市長林政則任內稅務局機要人員、中華大學及中國科技大學講師，現任新竹市議員，國民黨20全黨代表。



前“行政院長”江宜樺主導的長風基金會6日邀請前台東縣長黃健庭演講，馬英九、郭台銘在郭宣布退選後首度同台。由於馬曾在造勢場合遭韓粉噓，郭感到不平，對於是否給馬安慰？郭在進入會場前開玩笑說：“要我抱抱嗎？”笑著入場。馬郭進場後肩併肩坐在第一排，兩人互動熱絡，等到上台時兩人甚至還熱情相擁。



顏政德曾在鴻海集團服務過，上次郭來新竹參訪眷村博物館，獲知陪同的顏政德昔日是鴻海員工，成為新竹市議員相當高興，拉著顏肯定說，這是鴻海的驕傲。顏跟馬英九也有私交，曾經擔任馬英九民間之友會新竹地區的召集人，怎樣看馬郭公開擁抱？背後有怎樣的政治意義？



顏政德告訴中評社，郭台銘雖然退出國民黨，但是“愛國”的心沒有改變，當然也不會因為退黨，就把老朋友一起拋去，兩個有高度及智慧的人，傳遞的都是“愛國”表現。



他說，只是郭董現在的態度確實會影響國民黨的勝選，國民黨的問題在於如何團結一致的，找回愛“中華民國”的人，候選人被質疑的問題要如何被翻轉，才是勝選的關鍵。



被問到馬郭同樣都受到韓粉的“傷”，怎樣化解？怎樣促成國民黨團結？



曾經擔任馬英九民間之友會新竹地區的召集人顏政德指出，現在許多軍公教人員把年金改革歸責於馬英九，事實上不公平，當時國民黨在“立院”是多數黨，“立法委員”也應該一起承擔責任，不是嗎？



他說，這次國民黨也要拼“國會”過半，但是挑戰現任執政黨的區域“立委”非常不容易，執政黨對於現任“立委”都是全力支援，所以國民黨必須要更努力，提出真正能夠福國利民的政見，才可能換回對國民黨的支持者。如果只是空口喊團結，造勢喊當選，形同自我感覺良好。



顏政德提醒，對於目前接近30%未表態的中間選民，韓國瑜提出怎樣政策，是否具有吸引力？值得深思。



他認為，任意放話造成對立，完全是不符合競選的基本態度，選舉不一定要每個人都喜歡，但是討厭的人一定要減少，如何彎下腰來，找回支持“中華民國”的人民，是國民黨必須努力思考。在剩下不到一百天，減少錯誤發生，是韓必須注意的事，目前要郭去挺韓，還是有困難。



他說，政治是一時，朋友是永遠，真情擁抱，但抱不抱不是重點，真心好朋友，不是靠擁抱來證明，兩位真正挺“中華民國”的人，用真情交朋友，那種擁抱是真心誠意的。