蘇貞昌：國民黨執政“中華民國”最不快樂

蘇貞昌與台外交次長謝武樵。（中評社 倪鴻祥攝） 中評社台北10月9日電（記者 倪鴻祥）中國國民黨“立委”李彥秀今天質詢指“中華民國”生日在民進黨執政之下，一點都不開心，甚至“中華民國”逐漸不見了。“行政院長”蘇貞昌答覆，“中華民國”最不快樂的時候是在國民黨執政的時候。



“立法院”院會今天下午針對“行政院長”蘇貞昌施政總質詢，李彥秀質詢時以駐大阪辦事處福岡分處4日在“中華民國”108年“國慶”酒會會場公布日本首相安倍晉三的賀電，但後來據查非出自首相府一事。這件烏龍事件到底是駐外人員求好心切“自己生出賀電”，又或者只是日方的禮貌性祝賀，“我方”駐外單位高調對外之後日方只能否認。李彥秀說，這件事根本貽笑國際。



對於賀電風波，蘇貞昌答覆，外交人員應該嚴謹，他重申，這件事要求查處。



李彥秀批評，駐外單位與日方代表處打交道不是一天兩天，民進黨政府更是不斷強調台日關係友好，結果竟然連一個最基本的SOP是真是假都無從判斷，難怪“中華民國”的生日一點都不開心、不快樂。



蘇貞昌答覆，“中華民國”最不快樂的時候是在國民黨執政的時候”。蘇還提到，“斷交最多的是在國民黨執政的時候，‘中華民國’最不快樂。”



蘇貞昌並回應，“中華民國”“亡國感”最厲害的時候，也是國民黨執政的時候，“連國民黨的蔣介石都說‘中華民國’已經完了”。



對此李彥秀回“如果你是這樣的邏輯，我只能覺得非常遺憾”。



李彥秀說，民進黨整天在淡化“國家”意識、喊“亡國感”，但邏輯上大有問題，我非常遺憾你把“中華民國”消滅，不要忘記“中華民國”才是我們“國家”的“國名”。

