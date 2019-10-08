楊泗港長江大橋即將通車　創多項世界之最

中評社北京10月8日電／記者7日從武漢市獲悉，楊泗港長江大橋定於10月8日上午正式通車。丹桂飄香季節，這座武漢排位“老十”的跨江大橋一身“金秋黃”，十分應景。



武漢楊泗港長江大橋是長江上首座雙層公路大橋，連接漢陽、武昌兩岸，全長4.13公里。作為第七屆世界軍人運動會重點保障線路之一，大橋如期建成通車，將為軍運會順利進行提供重要交通保障。



一跨過江，令世界驚嘆。“楊泗港大橋位處‘橋群’河段，橋址8.2公里範圍內就有武漢長江大橋、鸚鵡洲大橋、楊泗港大橋、白沙洲大橋4座橋。”中鐵大橋勘測設計院副總工程師、楊泗港長江大橋總設計師徐恭義說，考慮通航和交通量等因素，大橋設計主跨1700米，飛跨長江，這個跨度居世界第二，在雙層橋梁結構中則是世界第一。



除“世界跨度最大的雙層懸索橋”標簽外，楊泗港長江大橋還拿下了多項“世界之最”。主橋設置雙層雙向12車道，是世界上通行能力最大的公路橋梁；大橋主纜設計張力6.5萬噸，吊索設計拉力500噸，主纜鋼絲強度等級世界最高、設計荷載世界最大；錨碇基礎採用直徑98米的圓形地下連續墻結構，是世界上最大的圓形橋梁基礎。



同時，楊泗港長江大橋設置有機動車道、非機動車道、人行觀光道等，集過江交通與觀光於一體，是長江上功能最完備的橋梁。不僅如此，中鐵大橋局副總經濟師、楊泗港長江大橋項目經理羅瑞華介紹，楊泗港長江大橋還具有結構設計新、建築材料新、使用功能新和建造技術新四大特點，在建設過程中創下多項紀錄。



大橋採取雙層橋面設計既滿足橋梁自身功能要求，又充分考慮城市規劃和道路匹配性，主橋鋼桁加勁梁採用全焊接結構，在國內大跨度橋梁中首次採用。主纜採用標準抗拉強度為1960兆帕高強鋼絲，在國內橋梁鋼絲材料中等級最高，主塔沉井下沉首次採用超厚黏土層條件下超大沉井下沉新技術。

