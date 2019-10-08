我國近200個植物園保存了2萬個物種

中評社北京10月8日電／金秋時節，長城腳下的北京世園會園區內，游人絡繹不絕。中國館的中國特色珍稀植物展上，一批中國特有及珍稀瀕危植物引人注目：花似山茶、葉像杜鵑的杜鵑紅山茶，一度被認為已在原產地滅絕的五小葉槭……



北京植物園園長賀然介紹，展會展示的植物都在《中國珍稀瀕危保護植物名錄》《中國物種紅色名錄》內。“我們既為這些記載美好生態的生命動容，又為它們所面臨的生境破壞擔憂。本次展覽既向世界展示中國特有珍稀植物的魅力，也呼籲大家增強珍稀瀕危植物保護意識。”



北京世園會展示的寶貴植物，引起了很多觀眾的好奇：珍稀瀕危植物的價值表現在哪些方面，我國珍稀瀕危植物保護現狀如何，怎樣進一步加強保護？針對這些問題，記者近日進行了調研採訪。



一個物種就是一個基因寶庫，保護珍稀瀕危植物意義重大



樹幹筆直光滑、樹冠巨大，“亭亭如華蓋”——極度瀕危物種華蓋木有一個氣勢十足的名字。



華蓋木是我國特有的木蘭科單種屬植物、國家一級重點保護植物，被列入國家亟待拯救保護的極小種群野生植物名錄。目前，野生華蓋木僅存52株，散生於雲南省西疇、馬關等地的常綠闊葉林中。



通過就地保護、遷地保護、回歸自然等措施，雲南昆明植物園對華蓋木開展搶救性保護，效果顯著。昆明植物園的華蓋木遷地保護種群，保存了這個物種70%左右的遺傳多樣性。回歸自然的華蓋木小苗也長勢良好。

