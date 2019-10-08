國民黨宣示下架蔡　韓吳合體全台傾聽之旅

曾永權。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北10月8日電（記者 張嘉文）針對中國國民黨2020參選人、高雄市長韓國瑜和主席吳敦義合體競選計劃，黨副主席兼秘書長、韓國瑜競選總部總幹事曾永權今天表示，吳敦義配合各縣市輔選工作向前推動，而韓國瑜也即將到全台進行傾聽之旅，再加上各地競選總部與後援會成立，吳韓都會同時出現，要讓輔選工作不只順利，更能達到勝選目標。



國民黨今天下午召開“下架民進黨，下架蔡英文，無能、傲慢、濫權、酬庸政府”記者會，由曾永權主持，包括智庫執行長高永光、國民黨“立法院”黨團總召曾銘宗、首席副書記長陳宜民、副書記長林奕華、“立委”王育敏等人都出席。



曾永權在會中針對媒體詢問，選戰進入倒數階段，吳敦義和韓國瑜的合體競選計劃為何？



曾說，現在進入百日選戰計劃，吳敦義昨天已邀集22縣市黨部主委開輔選會報，下達輔選軍令狀，然後在各縣市除了平時已經推動的固本會報、小組長團結大會外，吳也會配合各縣市輔選工作向前推動。



曾永權說，而韓國瑜也即將到全台各地進行傾聽之旅，有系統的競選總部與後援會成立，吳敦義與韓國瑜在所有輔選計劃中，不僅同時進行，而且會同時出現，讓輔選工作不只順利，更能達到勝選目標。



至於外界認為國民黨競選步調偏慢，讓黨內外都十分焦急？



曾永權表示，各行各業後援會都在陸續成立，按照既定目標向前推動，11月初韓國瑜的全台競選總部將正式在高雄成立，並在台北市國民黨的八德大樓成立北部競選辦事處，而各縣市競選總部，依照各縣市因地制宜，以適當時間，配合“立委”候選人行程陸續成立。