厄瓜多爾總統宣布政府機關臨時遷至瓜亞基爾

中評社北京10月8日電／厄瓜多爾總統莫雷諾7日宣布，鑒於當前首都基多的安全局勢愈發緊張，厄政府機關將從基多臨時遷至厄瓜多爾第一大城市瓜亞基爾。



莫雷諾在7日晚發表的全國電視講話中表示，從10月3日開始，厄社會受到抗議活動的嚴重衝擊。他說，抗議活動的暴力色彩越來越嚴重，暴徒恣意進行打砸搶等暴力活動。“這是有組織、有計劃的行動，意在破壞厄瓜多爾的民主秩序，破壞政府的穩定。”



莫雷諾指責厄瓜多爾前總統科雷亞是暴力活動的幕後黑手。他指控科雷亞及其支持者企圖利用抗議活動發動一場旨在推翻現政府的“政變”。



莫雷諾強調，政府不會退縮，不會在壓力下停止經濟改革。同時他呼籲抗議者立即同政府開展對話以化解分歧。



日前，厄宣布取消對汽油等燃油的價格補貼，這一措施導致油價大漲並引發民眾強烈不滿。為抗議政府放開汽油價格，厄交通運輸業者3日舉行全國大罷工。莫雷諾3日宣布全國進入為期60天的緊急狀態，以應對厄公共交通行業宣布罷工給社會造成的混亂狀況。



在厄首都基多，居民由於擔心物價大幅上漲而開始搶購食物。超市貨架的各類食品被搶購一空。厄政府開始採取措施打擊哄抬物價的行為。此外，由於擔心安全問題，從3日開始，厄瓜多爾全國中小學處於持續停課狀態。



（來源：新華社）