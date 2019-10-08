除了被淨化的心靈，皮膚要同倪妮般依舊白皙

（來源：時尚芭莎） 中評社北京10月8日電／才從威尼斯回來的倪妮，在最新活動中的造型和在威尼斯電影節的亮相造型，風格真的很不同！前者清冷又禁欲，後者則像照亮人間的華麗富貴花，但不論哪種風格，倪妮全都駕馭了。



倪妮之所以每種風格都能演繹出自己的感覺，與她跟無暇白皙的皮膚是分不開的。俗話說“一白遮百醜”，膚色雖不是決定外貌的必要條件，但自帶的勻淨和純潔感還是不可忽視的。



即使不久前才從紫外線很強、平均海拔4300米的大山間歸來，也沒有一點被曬黑的樣子，依舊膚白貌美，在山中跟陳坤的合影像極了真人版“黑白配”。



這次倪妮與陳坤一起參與＃行走的力量＃公益活動，在遠離都市的自然間回歸自我，感受萬物真實又充滿分量的原始美麗，也收獲了新的感悟。這次不一樣的體驗也讓倪妮自己打趣：“不黑不脫皮都對不起來走這一遭。”



有時長期在單一的環境中工作或學習很容易進入“瓶頸期”，這時不如像倪妮一樣出去走走，換個心情，見過了不同的風景，一定會有別樣的收獲，或許你也曾對生活失去興致，有什麼調節的好方法嗎？或者正處於這種平台期？



一個短暫的“出走”固然能幫你清理雜亂的思緒帶來新鮮感，但讓皮膚變黑受到紫外線的傷害可不是我們的目的，所以回歸後的美白措施是少不了的，要像倪妮一樣，在山裡“耍”的七天，亮相依舊白白嫩嫩！



美白全攻略



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曬後先不要立刻使用美白產品，雖然現在有很多美白產品屬於溫和且多功能集合型，但是為了穩妥起見，我們應該先用成分簡單，鎮靜修復類的產品幫助肌膚快速回到穩定狀態，特別是對於敏感肌，修復第一位。



曬後皮膚如果出現發熱發紅的現象，不能直接冰敷，不然面部會因過強的冷熱交替感到不適，令肌膚狀況變得更糟糕，應該使用常溫的舒緩噴霧經常噴一噴，溫和是選擇產品的關鍵詞！



產品要看成分表



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曬後修復之後，當皮膚有了個穩定的狀態，就要啟動美白淡斑工作了。不管是美白精華還是面膜，它們的成分和科技都直接決定了功效。除了我們熟知的天然維生素C和煙醯胺，還有很多成分都能幫助我們美白。



珍珠含有許多可以令肌膚美白的有效成分，其中甲牛氨酸能增加皮膚光澤和彈性，微量元素能促進SOD和過氧化物歧化酶的活性增強，這兩種物質是清除自由基，改善膚色的“主力軍”。鉬還能促進黃嘌呤氧化酶的生成，這種酶能促進體內VC的合成，從而抑制黑色素的沉澱，達到美白的效果。



除此之外還有熊果苷，它的原理就是：肌膚變黑的原因主要是紫外線會讓絡氨酸酶變得活躍，絡氨酸酶會刺激黑色素母細胞生產更多黑色素，熊果苷的作用就是抑制絡氨酸酶的活性，阻礙黑色素的生成，與VC、煙醯胺搭配使用美白效果會更好。



有個關於美白的時間點，通常我們說是大概四天後，皮膚中的黑色素開始沉澱，就可以更加放心的使用成分濃度比較高的淡斑產品在局部。但是依舊不要為了追求快速變白就使用酸類產品煥膚，或者是使用去角質類產品過度清潔。



（來源：時尚芭莎）