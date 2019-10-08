國慶旅遊消費超六千億　多項數據創新高

消費動力強勁（來源：人民網） 中評社北京10月8日電／今年國慶假期，消費者熱情爆棚，消費市場興旺紅火。購物、餐飲等傳統消費亮點紛呈，旅遊、文化等新興消費蓬勃發展，夜間經濟大放異彩，彰顯消費升級的強勁動力。



多項消費數據再創新高。10月1日至7日，實現國內旅遊收入6497.1億元，同比增8.47%；國慶檔票房約42.15億元，較去年的19.08億元，同比增長120.9%。亮眼的消費數據，正是中國澎湃消費動力的生動注解。



步行街里，摩肩接踵；知名景點，人山人海；特色餐廳，備受青睞……



超百萬遊客在全國重點景區點外賣；熱情的電影觀眾讓國慶檔票房實現翻番……



今年國慶假期，多項數據創下新高：10月1日至7日，全國實現國內旅遊收入6497.1億元，同比增長8.47%；國慶檔累計票房約42.15億元，較去年的19.08億元，同比增長120.9%；10月1日—6日，銀聯網絡交易總金額超過1.7萬億元，同比增27.7%。



亮眼的數據，再次展示了中國強勁的內生動力。



總體來看，消費市場洋溢著濃濃的喜慶氛圍，購物、餐飲等傳統消費亮點紛呈，旅遊、文化等新興消費蓬勃發展，夜間經濟成為新亮點，個性化、品質化、智能化引領消費升級大潮。

