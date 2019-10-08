英國＂脫歐＂陷僵局　專家称一年內經濟或衰退

中評社北京10月8日電／隨著英國“脫歐”局勢陷入僵局和全球經濟持續低迷，英國經濟增長愈加放緩，原本高速發展的領域也顯現出疲軟的態勢。而企業間的信心已降至全球金融危機以來的最低水平，勞動力市場低迷，更是引發人們對消費支出力度的質疑。



據路透社8日報道，由於英國“脫歐”方案尚未達成一致，使得人們很難預測未來一年的發展前景。有經濟學家認為，一年內英國經濟衰退的可能性為35%。



近日英國相關部門公布了一組數據，顯示自2016年6月英國進行“脫歐”投票以來各領域的變化情況。



企業悲觀情緒到達頂峰



上周備受關注的IHS MARITIT／CIPS調查顯示，英國主要服務業在九月意外萎縮，是主要發達經濟體中最糟糕的結果。而企業間的悲觀情緒也已達到多年來的最高水平。



家庭支出仍支撐英國經濟發展



自2016年以來，家庭支出仍然支撐著英國經濟。然而有跡象表明，家庭在食品等非自由支配的商品上花費更多，而在餐館和酒店的支出卻有所減弱。



此外，英國零售財團和支付卡公司巴克萊星期一公布的數據顯示，自1995開始記錄以來，英國零售業經歷了最糟糕的九月。



勞動力市場大幅下滑



勞動力市場是英國經濟的強項，但近年來出現了一些下滑。就業人數在2019年前七個月有六個月呈現大幅下降趨勢。

