售價“腰斬”　堅果行業洗牌在即

中評社北京10月8日電／近日，北京商報記者調查發現，三只鬆鼠、好想你、洽洽食品等零食品牌的堅果產品均出現了大幅降價促銷現象，最低折扣已低於原價的5折。業內人士稱，堅果行業門檻低，產品同質化問題嚴重。隨著眾多企業紛紛入局，一些中小企業難免會被淘汰或被吞並，堅果行業洗牌在即。



價格戰來襲



“十一”國慶期間，北京商報記者走訪各大超市發現，整個堅果行業出現了一股降價促銷潮，部分堅果品牌促銷價腰斬。在北京的沃爾瑪超市，洽洽食品、沃隆、加州原野均在降價促銷。其中，盼盼食品每日堅果降價幅度最大，750g每箱的每日堅果原價200元，促銷價89元，降幅達55.5%。





同樣，在物美超市果園老農、良食記堅果等也有降價促銷現象，降價範圍在10元上下浮動，個別品類降價接近一半。比如果園老農開心果200g原價為62.9元，促銷價為35.9元，降幅達42.3%；繽紛田園則採用了購滿就送的優惠方式吸引消費者。



物美超市售貨員告訴北京商報記者：“繽紛田園堅果購滿99元送包裝禮盒一個，因恰逢國慶，送禮的人比較多，所以該堅果的銷量還不錯。”此外，超市導購員向北京商報記者透露，打折促銷的堅果品牌賣得會比較好。



而在各大電商平台，堅果品牌的降價促銷趨勢更為明顯。在三只鬆鼠、百草味、良品鋪子等品牌旗艦店首頁，均推出了降價打折、滿減贈送的巨幅海報。其中，每日堅果品類的降價最為明顯。以30袋裝每日堅果為例，三只鬆鼠原價148元，折後99元，降幅為33.1%；百草味原價148元，折後79元，降幅為46.6%；良品鋪子原價138元，折後79元，降幅為42.8%；來伊份原價299元，折後價149元，降幅超過50%；洽洽食品原價139元，折後價79元，降幅達43.2%。

