中評鏡頭：七十年成就展還原香港回歸一刻

成就展中1997香港回歸部分（中評社 郭至君攝） 中評社北京10月11日電（記者 郭至君）讓海風吹拂了五千年，每一滴淚珠仿佛都說出你的尊嚴”。1997年7月1日0點0分，香港準時回歸祖國懷抱，這一歷史性的瞬間，是中國人民的共同記憶。那時還尚是幼年的筆者，也記得在電視機前觀看了交接儀式直播結束後，香港舉行了有史以來最大的電視卡拉OK，數百萬人同時跟著電視合唱《東方之珠》，很多人臉上有笑、眼里有淚。



而很多人不知道的是，為了五星紅旗一秒不差地升起，中英雙方為了“2秒”談判了整整16輪之久，對於時任外交部禮賓司副司長、交接儀式總指揮安文彬來說，他最重要的任務便是保證五星紅旗在7月1日0時0分0秒準時升起，讓香港的主權準時回歸祖國。而這卻成為了中英雙方談判最大的分歧所在。英方代表堅持要在7月1日0點0分0秒降下英國國旗。堅信主權回歸務必分秒不差，安文彬堅持英國國旗必須要在6月30日23點59分58秒降落。為了這短短的2秒鐘，雙方鬥智鬥勇，進行了16輪艱苦的拉鋸式談判。



今年是新中國成立70周年，筆者發現，“1997香港回歸”的這個元素今年在很多地方得以展現。不光是大熱影片《我和我的祖國》中的《回歸》片段，還有北京展覽館里的慶祝新中國成立70周年大型成就展中1997年的“時光隧道”中，甚至可以看到香港回歸當日香港行政長官在就職典禮上的致辭、中國國家領導人在慶典上的講話文件、儀式上使用過的制服。筆者去參觀的時候也發現，不少民眾都特意在五星紅旗和香港區旗處拍照留念。



新中國成立70年來，背後有很多先烈的犧牲、很多人付出的心血，作為生長在和平年代的一批青年人，應該更多地了解這些歷史、這些故事，知道這些人的努力和犧牲使得我們的國家一步步發展、強大。

