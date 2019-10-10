中評現場：新中國大型成就展梳理七十年征程

慶祝中華人民共和國成立70周年大型成就展在北京展覽館舉辦（中評社 郭至君攝） 中評社北京10月10日電（記者 郭至君）13個五年規劃和計劃，70年非凡成就。從1949年到2019年，沿著時光隧道，跟隨歷史年輪，全方位回顧和感知中華人民共和國走過的光輝歷程……慶祝中華人民共和國成立70周年大型成就展正在北京展覽館展出，早在9月底剛剛向公眾開放時，就吸引了眾多關注。



慶祝中華人民共和國成立70周年大型成就展圍繞“開辟和發展中國特色社會主義道路，建設社會主義現代化國家”這一主題，充分宣傳和展示新中國成立70年來以毛澤東、鄧小平、江澤民、胡錦濤、習近平同志為主要代表的中國共產黨人，團結帶領全黨全軍全國各族人民，成功開辟和發展中國特色社會主義道路、建設社會主義現代化國家的光輝歷程、偉大成就和寶貴經驗，特別是黨的十八大以來，以習近平同志為核心的黨中央團結帶領全黨全軍全國各族人民，統籌推進“五位一體”總體布局，協調推進“四個全面”戰略布局的偉大實踐。展覽分為序廳、屹立東方、改革開放、走向復興、人間正道5個部分。



本次展覽有幾個鮮明特點。一是突出堅持黨的領導。新中國成立70年來取得的偉大成就，都是在中國共產黨的領導下取得的。沒有中國共產黨，就沒有新中國，就沒有今天建設中國特色社會主義的偉大成就。在展覽中，突出堅持黨的領導，專門設置了“歷次黨的代表大會及重要中央全會的重大決策部署”“歷次五年規劃（計劃）時期經濟社會發展取得的成就”等方面的跨段主線，通過全方位展示這些重大歷史事件和成就，充分展現全黨全國各族人民在以習近平同志為核心的黨中央領導下，實現兩個百年奮鬥目標的豪邁氣概和美好願景。



二是堅持以人民為中心。我們的黨來自於人民，為人民而生，因人民而興。為了讓觀眾對70年變化有切身體會，切實提高代入感、參與感、共鳴感，在展覽的條目和展品的設計上，既突出了“國事”“大事”和“大國重器”，又強調老百姓身邊的“家事”“小事”，比如展示了像“的確良”，就是第一代的化纖產品，第一家農家樂、取消糧票、“廁所革命”等，還專門設計了上個世紀50年代的婚房場景，改革開放初期城鄉居民家庭的場景，以及現在城鎮保障性住房和易地扶貧搬遷家庭的實景，都充分展現了70年來日常生活的巨大變化，真正把成就展辦成人民的展覽。



三是注重創新展覽方式。這次成就展是按照年代線性邏輯來展開，像走到“時光隧道”一樣，從1949年到現在70年的發展脈絡，每個年齡段的人都能喚起記憶深處的共鳴。借助產品元件、沙盤模型等實物，對70年來相關領域取得的150個“第一”進行展示，並設計了醒目的標誌。專門設置英雄模範牆，每隔十年集中展示這一階段湧現的英雄模範人物，集中展現中華民族艱苦奮鬥、奮發圖強的時代精神。“十一”彩車巡游結束後將部分彩車停放在北展南廣場展示，烘托展覽氛圍。此外，為了擴大展覽社會覆蓋面，還將同步舉辦網上展覽，讓更多群眾能夠隨時隨地體驗展覽，感受70年來的輝煌成就。



2019年9月23日，“偉大歷程 輝煌成就——慶祝中華人民共和國成立70周年大型成就展”開幕式在北京展覽館舉行［2］。黨和國家領導人習近平、李克強、汪洋、王滬寧、趙樂際、韓正、王岐山等參觀展覽。

