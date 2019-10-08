中國創26年來最佳——2019多哈田徑世錦賽綜述

中評社北京10月8日電／隨著象徵賽事舉辦權的接力棒傳遞到美國尤金田徑世錦賽組委會代表的手中，2019年多哈世界田徑錦標賽大幕正式落下。本屆世錦賽上，中國隊創造了26年來的最佳戰績，金牌數、獎牌數和團體總分全面超越上屆。美國隊則繼續占據著世界田壇霸主地位，在獎牌榜上遙遙領先，傲視群雄。



美國繼續一家獨大



本屆世錦賽設置49個項目，共有43個國家和地區的代表隊收獲獎牌，其中美國隊以14金11銀4銅的成績在獎牌榜上高居首位，排在第二位的肯尼亞只有5金2銀4銅。



縱觀美國隊在本屆世錦賽上的表現，傳統優勢項目“短跨跳”和接力依舊是他們爭金奪銀的主要領域。本屆世錦賽上誕生的兩項世界紀錄全部由美國選手創造，女子400米欄決賽中，奧運冠軍穆哈邁德以52秒16的成績奪冠，將自己保持的世界紀錄提升了0.04秒。新設立的男女4X400米混合接力項目中，美國隊預賽和決賽派出全然不同的兩套陣容參賽，兩組人馬先後創造世界紀錄，最終以3分09秒34的成績奪冠。



此外，在投擲和中長距離項目中，美國隊此次也頗有斬獲，其中包括女子鏈球、男子鉛球、男子800米項目的金牌和女子3000米障礙、女子800米、男子鉛球項目的銀牌，以及女子800米銅牌，展現出美國田徑強大的綜合實力。



下一屆世錦賽將於兩年後在美國的“田徑之鄉”尤金舉行，屆時主場作戰的美國隊有望繼續在獎牌榜上擴大他們的領先優勢。

