VIPKID官方正式確認騰訊領投其E輪融資

中評社北京10月8日電／10月8日消息，在線青少兒英語品牌VIPKID今天正式確認騰訊領投其E輪融資。此前關於VIPKID新一輪融資的消息一直不斷，現在VIPKID官方正式確認融資，但具體金額雙方都未透露。



不過，有知情人士透露，此次融資數額為1.5億美元，完成融資後，VIPKID估值約45億美元。據了解，雙方將繼續深化在互聯網教育、人工智能、雲服務、教育公益等領域的合作。華興資本擔任獨家財務顧問。



VIPKID方面透露，獲得新融資後將繼續加大對優質內容、人才和技術方面的投入，提升公司運營效率及組織能力，為廣大學員和家長提供更好的教育產品和服務。



VIPKID創始人及CEO米雯娟對此表示， “感謝騰訊領投E輪，這是對VIPKID教育初心的認同。為中國孩子搭建一個更具連接性、普惠化和個性化的世界大課堂，啟迪和賦能未來更多孩子的學習和成長，是我和團隊始終不變的夢想和奮鬥終身的事業。我們希望和更多志同道合的夥伴們一起，把每一位小學員的成長和發展都當成VIP來關注和重視，讓他們能更好的成為具有中國精神、全球視野的國際化人才。”



資料顯示，截至今年8月，VIPKID平台學生規模超過70萬人，北美外教數量超過9萬人。創立以來，VIPKID已有過多輪融資，總融資額超過8億美元，並多次創下在線教育單筆融資額的記錄。另外，此前騰訊已經2次投資過VIPKID，分別為2017年VIPKID的2億美金D輪融資和2018年的D＋輪5億美金融資。



據業內研究機構最新的預測，2022年國內在線少兒英語規模將首次超過線下市場，VIPKID作為行業頭部企業獲得騰訊的持續投資和支持，無疑將為行業及市場帶來更多的發展信心和積極信號。



（來源：環球網）