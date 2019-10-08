研究：洗衣機經濟清洗模式暗藏健康風險

中評社香港10月8日電／德國研究人員發現，在目前流行的洗衣機經濟清洗模式下，一些潛藏的耐藥細菌不僅無法被去除，還可能通過衣物傳給人，從而對免疫力較弱的人群構成健康風險。



新華社報道，德國波恩大學醫院的研究人員近期在美國《應用與環境微生物學》雜誌上發表報告說，德國一家兒童醫院在開展新生兒例行體檢時，多次發現一種能夠導致腸胃疾病、呼吸道感染甚至敗血症的耐藥細菌。所幸這些新生兒只是攜帶而未感染這種細菌。



經研究發現，這種細菌出現在了醫院洗衣機的洗衣劑槽和內部橡膠密封圈上，並通過清洗過的衣物轉移到新生兒身上。



研究負責人麗卡達·施米特豪森說，殺滅細菌至少需要60攝氏度的高溫，目前流行的洗衣機經濟清洗模式時間短、水溫低，可能會對新生兒、重症患者等免疫力較弱人群不利。這類人群在家使用洗衣機時可以考慮使用消毒滅菌劑。不過她強調，對免疫系統正常的健康人群而言，即使接觸到這類細菌，也不必擔心感染。



德國維萬特斯醫院衛生與環境醫學研究所醫療總監克里斯蒂安·勃蘭特說，人們早就猜測耐藥細菌會通過洗衣機經清洗過的衣物轉移至人身上，而最新研究證實了這一猜測。不過人們不必過度恐慌，這些細菌只會給極少數人帶來健康風險。另外，細菌不適合在乾燥環境中存活，烘乾機、熨斗等都能有效殺滅細菌。