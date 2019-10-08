國貨潮牌帶“紅”國慶消費

中評社北京10月8日電／閱兵女兵同款口紅熱銷、國產電子產品搶手、紅色旅遊飄紅……今年國慶節期間，愛國主題文化類消費、國貨品牌消費增長迅猛，濃鬱的“家”“國”情懷帶“紅”了整個國慶消費。



蘇寧國慶大數據顯示，10月1日至7日，國產品牌銷量同比增長16.2%，是進口品牌銷量增長的4倍。其中，大家電、小家電、智能數碼、美妝和箱包的國產品牌銷量分別同比增長38.5%、25.6%、15.2%、163%和270%。



在微博上，“閱兵女兵中國之美”連同女兵同款口紅、“閱兵妝”粉底一同上了熱搜。瑪麗黛佳、百雀羚、謝馥春、自然堂等國產化妝品品牌，在國慶期間銷售再創新高。天貓數據顯示，黃金周期間國貨表現亮眼，10月1日成交額前十的美妝品牌中有8個是國貨品牌。



在南京建鄴區金鷹購物中心的手機銷售區，銷售員小杜說，長假期間，華為手機最受年輕人喜愛，特別是新出的“mate 30 pro”型號，國慶前店裡備貨20多部，結果長假才過三天就只剩一部樣機了。一位正在看手機的顧客告訴記者，現在國產手機很多技術都趕上來了，比如長截圖、左右劃屏翻頁、頁面編輯製作、雙卡雙待雙通等，“加上國產機價格還便宜一大截，自然越來越受大家歡迎。”



不只是電子產品、化妝品等國產品牌變得搶手，紅色旅遊也越來越“紅”。“飛豬”數據顯示，國慶期間，在飛豬上預訂境內游的人數同比增加42%，增速超過出境游。10月1日至3日，延安、石家莊、吉安、重慶、南昌、湘潭、遵義、北京、徐州、嘉興等紅色經典旅遊目的地，酒店預訂同比增速平均超過了300%，其中預訂延安酒店的“00後”更是暴漲超20倍。



國慶消費數據折射國人對中國文化的認同感，也改變著國民對潮流文化的理解。“餓了麼”數據顯示，10月1日至3日，全國一共有1.1萬單訂單備注了“國慶快樂”。普天同慶的節日裡，還有很多“最可愛的人”堅守崗位。國慶前3天，共有7.5萬單送到了交通（交警）大隊，近1萬單送到了環衛站點。彈唱客戶端“唱鴨”數據顯示，10月1日當天，“00後”偏愛用彈唱的方式向祖國母親表白，歌曲《我和我的祖國》成為最受歡迎的曲目。

