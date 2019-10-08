長安街“美容師”瞿利建徒步勘察

中評社北京10月8日電／ “東起國貿橋、西到新興橋，這段大約13公里的長安街，我們已數不清徒步走了多少回，甚至閉著眼都能說得出所有建築的準確位置。”為了對這13公里的所有沿街建築進行普查，市城市管理委整治處的工作人員瞿利建和同事們付出了不為人知的艱辛。剛剛過去的十一黃金周期間，“高顔值”的長安街給各地遊客留下了深刻美好的印象。



為了給新中國成立70周年慶祝活動營造良好環境，長安街及其延長線進行了“打包式”環境整治提升，其中54座改造提升建築物外立面。改造工程在8月底之前均全部完工，在國慶到來前集體亮相。



東起國貿橋、西到新興橋，長安街南北兩側很多建築的“顔值”和“身體”狀況都出現不同程度的問題。瞿利建告訴記者：“我們先開車掃街，對照著地圖記錄下所有的建築物，然後就開始徒步走，一棟一棟地仔細看。”瞿利建跟同事用了幾個月的時間，最終為18棟需要改動外立面和清潔粉飾的建築建立台賬，並確定施工方案。



北京圖書大廈做的是“換膚手術”。瞿利建說，經過反覆挑選，最終選取了與原外立面顔色最接近的石材，看上去比原色更亮。為了與新“膚色”相搭配，整棟樓700多套門窗也進行了同步更換。另外，整棟大廈的夜景照明系統進行了重新設計和改造，用燈光營造出古代牌樓的感覺。



同時開展外立面改造的，還有東長安街6號樓，這棟66歲的建築是長安街歷史最悠久的當代建築。瞿利建介紹，改造中為建築外牆刷上棕紅色與乳白色的油漆，讓老建築既有翻新的靚麗，又保留了歷史的厚重感。另外，夜景照明系統也進行了重新規劃設計，2400多米燈帶、140多盞洗牆燈、260多盞空調燈、6盞壁燈讓這棟蘇式建築籠罩在一片美麗的光暈中。



（來源：北京晚報）