美國海軍萬噸巡洋艦將進行現代化全新升級

順化號導彈巡洋艦（來源：環球網） 中評社北京10月8日電／據美國《防務博客》網站10月7日報道，美國海軍的“順化”號導彈巡洋艦（CG66）於10月6日抵達位於美國東南海岸弗吉尼亞州的諾福克海軍基地，開始進行大型巡洋艦現代化改造和升級。



據報道，順化號導彈巡洋艦將進行大規模的結構、機械和戰鬥系統升級，並在技術準備完成後返回美國海軍服役。據美國海軍水面艦艇現代化計劃負責人凱文·拜恩上尉稱，該艦即將進行的大修不僅將延長這一關鍵能力的壽命，還將幫助美國海軍執行其增加艦隊和擴大戰鬥優勢的使命。一旦將該艦納入現代化計劃，就會執行兩個較小的維護任務，以拆除要更換的設備並進行結構維修。



報道稱，美國海軍的導彈巡洋艦大修計劃從一開始到現在，已經在大修的操作過程中從較早開始大修的船只汲取的教訓，比如最先大修的葛底斯堡號（CG64）、維克斯堡號（CG 69）以及安齊奧（CG 68）號等巡洋艦，這些巡洋艦被有效地納入了維護的計劃。



據了解，美國海軍目前的11艘導彈巡洋艦的6艘已經被納入現代化計劃，並且處於返回具有現代化戰鬥能力的艦隊的能力。而休斯號（CG 66）導彈巡洋艦將是第七艘接收現代化升級的巡洋艦，該艦將配備戰鬥系統和工程技術方面的最新技術，以確保該艦在2030年代仍能保持戰鬥力。



目前，美國海軍擁有的所有現役巡洋艦都屬於提康德羅加級導彈巡洋艦，該艦是美國海軍第一種使用宙斯盾系統的主戰戰艦，也是美國海軍現役唯一、也是服役的最後一款巡洋艦。該艦除了一艘以人名命名外，其他全部以美國歷史上參加過戰鬥的戰場為名，因此有了以越南順化命名的順化號巡洋艦。



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