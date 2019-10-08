藍軍雙十派對盛大　韓國瑜夫婦南北分進合擊

雙十慶典當日，韓國瑜、李佳芬一南一北凝聚藍營選情。（中評社 資料照） 中評社高雄10月8日電（記者 高易伸）藍軍拚2020大選，中國國民黨主席吳敦義下令執政縣市擴大辦理雙十升旗，2020參選人韓國瑜當天將在高雄舉行“潮國慶”號召年輕人參與，舉行高雄展覽館升旗典禮、舊鐵橋草地音樂晚會、國慶焰火欣賞等國慶系列活動。韓妻李佳芬下午則北上出席泛藍團體“松濤社─我愛國旗委員會”的自辦雙十大會，與馬英九、吳敦義等同台。



雙十節當天，李佳芬將跟韓國瑜一北一南、分進合擊，凝聚支持力道。



高雄近日已旗海飄揚，形成多年難得一見的景致。韓國瑜今日在市府受訪時，有媒體詢問在高雄不掛“國旗”是否會被“查水表”時愣了一下說，“怎麼會這樣子呢？”



韓國瑜表示，相關單位包括新聞局、電影院、還有系統業者都希望響應“中華民國的生日”，高雄市基於愛國及行銷，讓大家市民朋友有愛國心，順便借機會行銷高雄市。很多市民朋友表達這麼多年下來都沒看到這麼多國旗在高雄街頭，這是非常棒的，大家不用朝負面去想。



韓國瑜雙十當天確定不會出席蔡政府的中樞活動，下午的泛藍雙十也由妻子李佳芬代打。韓國瑜雖然無法到場，但會錄製影片問候台北場的朋友，屆時形成“佳芬國瑜、南北連線”，炒熱雙十慶典與藍營選情。



韓國瑜10日上午8時將現身高雄展覽館參加雙十慶典升旗典禮，升旗結束後將致詞演說；10時半韓將出席高雄展覽館的頂級生活展，中午出席海洋流行音樂中心高雄體感嘉年華活動。下午2時韓國瑜可能出席為左營萬年季開幕，傍晚赴大樹舊鐵橋欣賞國慶煙火施放。