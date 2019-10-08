國民黨爆蔡政府人事酬庸名單　可列金氏紀錄

國民黨今天下午召開記者會，公布蔡政府倒行逆施十大惡政。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北10月8日電（記者 張嘉文）中國國民黨今天下午召開記者會，公布蔡政府倒行逆施十大惡政。“立法院”黨團總召曾銘宗爆料表示，長期服務於工會、今年初升任唐榮不鏽鋼總經理的張仲傑，竟是“立法院長”蘇嘉全外甥，痛批蔡政府的人事酬庸程度，已可創下金氏紀錄。黨副主席兼秘書長曾永權則批評，蔡政府施政只剩“芒果乾”（亡國感）與政策買票，施政嚴重與民意脫節，明年一定要用選票下架蔡政府。



國民黨今天下午召開“下架民進黨，下架蔡英文 無能、傲慢、濫權、酬庸政府”記者會，由曾永權主持，包括智庫執行長高永光、國民黨“立法院”黨團總召曾銘宗、首席副書記長陳宜民、副書記長林奕華、“立委”王育敏等人都出席。



會中羅列蔡政府十大惡政，包含內政上意識形態治國；兩岸關係對立讓陸客觀光大減；外交上接連痛失邦交國；國防上軍紀渙散，發生雄三飛彈誤射事件；司法改革失信跳票，陳水扁保外就醫挑戰司法紅線；能源政策錯誤，導致空污嚴重；民生經濟推出一例一休致雇主、勞工、政府三輸；庶民只感受到政府“幹話滿天”；競爭力落後，經濟成長率不如以往；大開民主倒車，漠視反空污等公投結果，讓獨立機關東廠化等等。



曾銘宗列舉蔡政府各項人事酬庸，他點名唐榮總經理張仲傑，長期在企業工會工作，並擔任勞工董事，三年內升任為唐榮不銹鋼總經理，日前接獲檢舉，發現原來是“立法院長”蘇嘉全外甥。



此外，邱議瑩的弟弟邱名璋，也從屏東縣議員身分被拉拔為中鋼轄下寶固實業股份有限公司擔任董事長；扁政府時期最後一任“勞委會主委”盧天麟，曾挪用公款幫助“長昌配”助選被判刑，今年初蔡政府指派他身兼台翔航天工業公司與亞洲航空公司的董事長與總經理等四個職位。



曾銘宗痛批蔡政府囂張酬庸程度，已可申請金氏紀錄，相信全民也看不下去，而人民百姓苦哈哈，“中央政府”內只要有民進黨黨證，就是吃香喝辣的保證，酬庸滿天下。



曾永權則表示，蔡政府的施政現在只剩“芒果乾”（亡國感）及政策買票，施政作為嚴重與民意脫節，其執政成績也完全得不到民眾的認同。國民黨要結合這股對民進黨的民怨，轉化成支持國民黨的力量。



而過兩天就是雙十節，曾永權說，民進黨政府心中沒有“中華民國”，在野時天天意圖消滅“中華民國”，說“中華民國”是流亡政府，現在卻說要保衛“中華民國”，誰相信呢？試想蔡政府治理下不到4年，台灣已經千瘡百孔；若再給蔡英文4年，“中華民國”只會“粉身碎骨”。



曾永權強調，明年選戰是決定台灣未來是撥亂反正或向下沉淪的戰役，重申大選勝利、“立委”席次過半逾60席的目標，唯有如此才有穩定的多數“重返執政”，推動福國利民政策。