韓民調落後？王鴻薇：現職軍公教害怕表態

王鴻薇。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北10月9日電（記者 鄭羿菲）針對中國國民黨2020參選人、高雄市長韓國瑜近期民調落後，國民黨台北市議員、黨文傳會副主委王鴻薇接受中評社訪問時表示，現在會表態、會挺韓的鋼鐵韓粉，多是退休軍公教為主，由於民進黨政府清查台大校長管中閔20至30年的資料，引起現職軍公教人員的“寒蟬效應”，害怕表態被掌握資料秋後算帳，因此“一概不表態”，轉趨隱性。



王鴻薇也坦言，她看到現在，2020幾乎是一場最不團結的戰爭，到現在甚至還沒整合完，她贊成韓國瑜請假打選戰，趕緊把選戰步調整理一致，反正民進黨已經等在那了，韓左轉、右轉都會被打一巴掌。



近期十多份民調都顯示，2020大選蔡英文穩定領先，包括9月19日美麗島電子報蔡英文以47.7%勝過韓國瑜31.6%、9月20日旺旺中時蔡32.6%勝韓25.7%、同日品觀點蔡35.4%勝韓25.2%、9月23日聯合報蔡45%勝韓33%、9月24日台灣民意基金會蔡53.6%勝韓30.9%、9月25日匯流新聞網蔡54.8%勝韓28.7%、9月26日品觀點蔡40.3%勝韓25.9%、9月27日旺旺中時蔡39.1%勝韓25.4%、9月30日放言蔡47.4%勝韓35.3%、10月1日美麗島電子報蔡50.7%勝韓30%、同日TVBS蔡50%勝韓38%。普遍來說，韓國瑜都落後蔡英文10%上下，有的甚至落後了20%以上。



1964年生的王鴻薇，政治大學新聞系學士，報社記者出身，2006年以新黨身分當選並連任台北市議員，2014年改代表中國國民黨當選台北市議員，2018年北市議員選戰中，再度以松山、信義區第一高票成功連任。韓國瑜競選總部8月中設置策略小組及議題小組，策略小組負責規劃選戰策略和競選節奏，議題小組負責揭發相關弊案與議題辯護，而王鴻薇則是策略小組成員之一。



針對韓國瑜民調落後、韓粉轉趨隱性，王鴻薇接受中評社訪問表示，他看過國民黨籍的前中華文化總會秘書長楊渡的一篇文章，之前民進黨政府撤查管中閔事件，可以把管20至30年的收入、交稅、帳單，甚至稿費，全部清查一遍，“行政院”沒弄死管，再換“監察院”弄，這對現職軍公教人員造成了“寒蟬效應”。



王鴻薇指出，韓流有一部分是軍公教人員，無論是退休或現職，但現在會表態、會挺韓的鋼鐵韓粉，多是退休軍公教為主，現職的軍公教人員看到管中閔事件，接到電話民調也不曉得是什麼單位在調查，都會擔心被掌握什麼資料秋後算帳，所以乾脆現職軍公教圈“一概不表態”，轉趨隱性。

