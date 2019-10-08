清理太空垃圾：這顆衛星打算回收自己

金牛座納星展開離軌帆效果圖（來源：中國航天科技集團八院） 中評社北京10月8日電／近日，隨長征四號乙運載火箭入軌不到一周的金牛座納星，順利展開離軌帆開始被動離軌試驗，搭載的相機成功對離軌帆展開過程拍攝成像下傳。



入軌不到一周，就要告別太空？說起來你可能不信，這顆衛星的事情要從垃圾回收講起。



太空垃圾太多，危害在軌航天器



上海市，實行垃圾分類已經將近3個月了。誕生於中國航天科技集團八院805所下屬上海埃依斯航天科技有限公司的金牛座納星，常能聽見外面的阿姨們發出靈魂拷問：“你是什麼垃圾？”



地面上垃圾處理都不容易，太空垃圾清理起來就更麻煩了。金牛座納星覺悟很高：“維護太空環境，要從自己做起。”



從蘇聯發射人類第一顆人造衛星至今，全世界一共執行了4000多次航天發射任務，發射了8000多個航天器，目前在軌運行的大約1500多個。那些已經失效的航天器，以及火箭末子級、火工品操作性碎片、航天器碎片等，大部分在1000公里以下高度的近地軌道上游蕩，一旦發生“剮蹭”，又將製造更多太空垃圾。如今地球附近被記錄在案的廢棄航天器以及空間碎片，已經超過5萬個。



可別小看太空垃圾的危害。它們飛行速度極快，撞上航天器會造成巨大破壞。一塊10克重的空間碎片撞擊衛星，足以將其打穿甚至直接擊毀，從而產生更多碎片。電影《地心引力》中，就描述了這種連鎖反應帶來的災難。



現實中，太空垃圾已經給在軌航天器造成了威脅。最典型的案例是2009年，美國“銥星33”在西伯利亞上空近800公里高度，撞到了已經報廢的蘇聯“宇宙－2251”衛星。這次撞擊不僅直接導致銥星33“身亡”，而且產生了大量碎片，散落在從幾百公里到一千多公里高度的太空中，給後續太空計劃帶來了很大影響。