大公報：縱暴大台自欺欺人的“華麗”轉身

中評社香港10月8日電／“老狗變不出新把戲”，這句西方諺語用來形容反中亂港勢力再合適不過了。以壹傳媒為首的黑色文宣近月來全力催穀暴力，美化暴徒，在香港掀起陣陣血雨腥風。近日黑色文宣突然變向，頗有“宣稱勝利、鳴金收兵”之狀。其實，萬變不離其宗，反對派志在奪取香港管治權，實現顔色革命的圖謀，“暴力”或者“和理非”都是手段，交替使用。



“亂港四人幫”之首的黎智英日前參與未經批准的反對禁蒙面法遊行後，在旗下媒體撰文，聲稱“仇恨只會令我們失去理智，掉入警方挑釁鑄成大錯的陷阱”，造成重大傷亡將“陷這運動於不義”，因此“現在不是硬拚的時候”。如此口脗，與不久前他還在宣稱“為美國而戰”、“年輕人準備去死”，可謂大異其趣。



總舵主一發功，由其操控的文痞們心領神會，紛紛撰文呼應。這個說，年輕人沒有必要“為了林鄭而入册（坐牢）”，要保存實力；那個說，爭取國際社會及香港民意的支持很重要，現在是時候收獲唾手可得的成果——在下月舉行的區議會選舉中攻城略地，一舉改變由建制派控制的局面。最值得一提的是，暴徒最活躍的社交平台也發出帖文，宣稱重陽節“休息一天”。而昨日大部分時間大致平靜，市民難得地呼吸了久違的“自由”空氣，雖然所有人都明白，這樣的自由空氣可以轉瞬即逝，昨晚全港多處嚴重騷亂又現就是明證。



反對派有意“見好就收”，顯然不是良心發現，而是政治現實下的策略調整。在中央堅定支持下，特區政府及警方付出重大代價，頂住了前所未有的壓力，烏克蘭“一夜變天”的一幕並未在香港重演，這讓反對派非常失望。特別是黑色暴力不斷升級，嚴重擾亂香港市民的生活與工作，引起怨氣衝天；暴徒無差別地攻擊市民，鮮血淋漓的場面反覆重演，不僅令善良的香港人震驚、恐懼，也讓一直支持香港“民主”的西方社會無法自圓其說。不可不知，暴力示威是會傳染的，今日西方盲目支持香港暴徒，明日就可能面對同樣的“美麗風景線”，自食其果。



四個月來，反對派首次以隱晦的方式承認暴力失控，漸漸失去原有的支持，原本以為勝券在握的區議會選舉出現了變數。事實上，若暴力持續升級，逼出宵禁、戒嚴等，區選有可能被無限期推遲，反對派搞了那麼多破壞，費了這麼大氣力，最終目標不就是透過選舉奪權變天嗎？他們絕不願意冒前功盡棄的風險。



黎智英“吹雞”收兵，恰恰印證縱暴政客就是這場所謂“沒有大台的暴亂”的大台。他們想控制節奏，時而“勇武”，時而“和理非”，進退自如。然而，“暴力”魔鬼釋放容易收回難，尤其自稱“兄弟登山”、“不分化、不切割”的縱暴派及勇武派隨時“攬炒”。對特區政府而言，以不變應萬變，止暴制亂、恢復秩序仍然是壓倒一切的當前要務。



（來源：大公報）