新華時評：“一張床”有大文章

中評社北京10月8日電／當我們呱呱墜地，一張床就是世界；當我們老了，同樣的情形出現了：我們需要一張安全、方便、潔淨的養老的床。銀發浪潮面前，要政府市場協力、城市鄉村統籌、家庭社區共建，破解養老“一床難求”課題，做好“一張床”溫暖文章。



讓每一個人都老有所養、老有所依，既是政府責任，又是家庭責任，更是全社會的共同責任，政府、企業、個人要心往一處想、勁往一處使。政府要在老齡化社會發展規劃、養老制度建設方面提供支撐。當前要按普惠養老城企聯動專項行動實施方案，堅持政府支持、社會運營、合理定價，推動城企合作，參加的城市要切實實現每千名老年人養老床位 40張、護理型床位超過60%目標。要結合頂層設計與基層實踐，不斷擴大養老服務有效供給，滿足社會多層次、多樣化需求，增強老年人及其家庭和全社會的獲得感、幸福感和安全感。



人都會老，不論在鄉村還是在城市。破解養老“一張床”課題，要統籌城市與鄉村，把養老問題放到城鄉融合的大局中考慮。按黨中央要求，2020年解決1億人的城鎮落戶問題，本身就是一個人口與社會的系統工程，包括城鄉養老統籌。隨著城市打工者的長期定居化，以及外來老人為城市子女照料孩子等因素，我國城市外來人口老齡化是一個新現象，也體現了統籌城鄉養老問題的迫切性。統籌解決城鄉養老問題，為打破城鄉二元化格局所必需，也是為城市人口解決後顧之憂的客觀要求。我們的國土空間規劃，要堅持城鄉一體，統籌人、地、錢等要素，使新型城鎮化、鄉村振興等與應對老齡化問題互相借力、協同解決。



一張床連著一個家，一張床連著一生記憶。解決養老問題，還要立足社區，更好實現就近養老、居家養老。我們生於斯、長於斯的社區，本身就是一種莫大的心理慰藉。黨中央高度重視社區工作，強調社區是城市治理“最後一公里”，是聯繫群眾、服務群眾的神經末梢。城市管理和服務力量下沉，社區養老問題是一個試驗田和試金石。基層黨組織要發揮堡壘作用，通過自治章程、居民公約等，弘揚愛老尊老的公序良俗，引導居民互幫互助，崇德向善，把社區養老平台建成為群眾解決操心事、煩心事的重要抓手。



（來源：新華網）