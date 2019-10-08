拋棄庫爾德盟友　特朗普得失幾何？

中評社北京10月8日電／據敘利亞國家電視台7日報道，土耳其軍隊當晚在敘東北部邊境發起軍事行動，目標是敘庫爾德武裝主導的“敘利亞民主軍”陣地。美國白宮此前一天發表聲明宣佈，對土方軍事行動“不支持、不參與”，並且美軍將從相關區域撤出。



新華社報道，分析人士指出，美國實際上已經拋棄合作打擊極端組織“伊斯蘭國”的盟友敘庫爾德武裝，這標誌著美政策的重大轉向。此舉或有利於美國減輕駐軍負擔和緩和對土關係，但可能對地區局勢產生負面影響。



特朗普欲“甩包袱”



白宮6日的聲明說，“伊斯蘭國”已被消滅，美軍將從相關區域撤出，區域內過去兩年被俘的“伊斯蘭國”武裝分子將由土耳其負責處理。美政府匿名高級官員在7日的吹風會上表示，約50名至100名美軍會撤離敘北部，但他們不會撤出敘利亞。



長期以來，美土在如何看待敘利亞庫爾德武裝上分歧巨大，美國視其為反恐作戰合作夥伴，土耳其則視其為恐怖組織。有美國媒體直言，此次美軍撤離相當於給土耳其攻入敘利亞打擊庫爾德武裝“開綠燈”。



想“甩包袱”被認為是美國改變立場的主要原因。土耳其哈切特佩大學國際關係係副教授謝布內姆·烏杜姆說，美方此舉源於總統特朗普對美國中東政策的調整，美軍在該地區的駐紮已耗費了大量資源，而特朗普傾向於節約資源。土耳其《每日新聞》政治評論員塞爾坎·德米爾塔什認為，特朗普正“焦頭爛額”地忙於新一輪競選活動，急於從敘利亞泥潭中脫身，同時還希望甩掉成千上萬名“伊斯蘭國”俘虜這一“燙手山芋”和“包袱”。



此外，特朗普對敘利亞的認識及美國與伊朗關係也被認為是美國做出上述決定的原因。美《外交政策》雜誌評論說，特朗普並不認為敘利亞對美國有任何戰略價值，也不希望在美國對伊朗遏制戰略進入關鍵階段之時完全疏遠土耳其。

