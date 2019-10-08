“5G＋醫療”仍需踏實探索

中評社北京10月8日電／許多年後，當人們回顧2019年的技術進步，一定不會忽略5G這個詞。



科學技術是生產力和社會發展的強大動力，每一次科技進步的浪潮都會席捲社會的方方面面，帶來翻天覆地的新變。現今，在很多人眼中，這一次的浪潮正在於5G。



醫療是最重要的民生大事之一。人們對智慧醫療的到來始終懷著許多期盼，希望無論病人身在何方，都能及時得到權威醫生的幫助；希望遇到疑難雜症時，能在第一時間得到多方會診；希望行動不便的病人、老人，可以全天候地得到智能監護……



而這些願景，隨著5G時代的到來，似乎已經觸手可及。



運營商們爭先恐後地進行研發，醫院和專家學者們積極探索。當下，“5G＋醫療”的各種試點項目越來越多，概念越來越火。在這個熱鬧的時刻，我們更應腳踏實地、循序漸進，盡早樹立規範，拒絕炒作概念。



5G在本質上是移動通信技術，可以和醫療結合的場景眾多。



比如，基於醫療設備數據無線采集的醫療監測與護理類應用，如無線監護等；基於視頻與圖像交互的醫療診斷與指導類應用，如採用醫療服務機器人進行遠程查房等；基於視頻與力反饋的遠程操控類應用，如遠程機器人手術等。



目前，5G仍是處在發展當中的新鮮事物，這些場景的應用，在當下技術條件中實現起來有難易之別。例如，遠程操控手術就極為複雜，要讓“千里手”和“千里眼”的結合既突破地域限制，又保障零失誤，需要有耐心去反覆實驗、踏實鑽研。